En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مجازات انتشار بدون اجازه تصاویر اشخاص در فضای مجازی

طبق قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به حبس و جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۵۵
| |
517 بازدید
|
۱

اگر تصویری بدون رضایت صاحبش در فضای مجازی منتشر شود، چند اقدام فوری و قانونی می‌توان انجام داد تا از گسترش بیشتر آن جلوگیری کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شهروندان برای این کار باید مدارک و شواهد لازم را جمع‌آوری کرده و برای شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس به پلیس فتا مراجعه کنند.

همچنین طبق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای)- (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)، «هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
فضای مجازی انتشار تصویر مجازات مجازات اسلامی خبر فوری
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مجازات سخت مزاحمان زنان به کجا رسید؟
مجازات جعل و تزویر
نکاتی که باید درمورد تصرف عدوانی و مجازات آن بدانید!
آشنایی با موارد سقوط قصاص و قاتلانی که قصاص نمی‌شوند!
مجازات و حبس مزاحمان در فضای مجازی چقدر است؟
آشنایی با نحوه اجرای مجازات شلاق مطابق با قانون مجازات اسلامی
بالاخره «لایحه حمایت از حیوانات» تصویب شد / با این مجازات ها مشکل رفع خواهد شد؟
نظر حقوقی آیت الله محقق داماد درباره قتل هولناک غزل
مجلس مجازات اجرا نکردن قانون شفافیت را تعیین کرد
انتشار تصویر سارقان منازل و لوازم خودرو برای شناسایی
فحاشی کردن در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟
این قاتل فراری را شناسایی کنید + عکس
مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی چیست؟
عاقبت جراحی «مجازات حبس» در بهارستان چه شد؟
چرا و چگونه می‌توان «سیاست جنایی ایران» را بازنگری کرد؟
تاثیر قانون كاهش مجازات حبس تعزیری بر كاهش سن جرم
قانون ویژه‌ای که اجرای آن معطل مانده است!
مجازات جرائم سایبری چیست؟
آیا رابطه تلگرامی، مصداق رابطه نامشروع است؟
انواع و نحوه مجازات «اشخاص حقوقی» در قانون مجازات اسلامی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
مبارک است!
پس دانشجویان عکاسی و یا اساتید و کلاً کسانی که در اینستاگرام یا هر پلتفرمی بخواهند عکاسی اجتماعی کار کنند،ممنوع الکار می شوند،درسته؟
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۰ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005Yul
tabnak.ir/005Yul