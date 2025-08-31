دولت چهاردهم از زمان روی‌کارآمدن با مسائل، مشکلات و بحران‌های مختلفی مواجه بوده که با همراهیِ مردم توانسته کار کشور را از این بحران‌ها عبور دهد.

این دولت که با یک انتخابات زودهنگام روی‌کار آمد، کار خود را در مواجهه با یک حادثه‌ی مهم امنیتی شروع کرد یعنی ترور شهید اسماعیل هنیه رهبر حماس شروع کرد و امروز، یک‌سال از عمر آن می‌گذرد. سالی که دولت در آن با چالش‌ها و حوادث متعددی رو‌به‌رو بود.

اکنون که هفته‌ی دولت رو به پایان است، بد نیست نگاهی داشته باشیم به عملکرد و اقدامات دولت.

دولت از ابتدا اعلام کرده بود که قصد دارد صدای بی‌صدایان باشد و می‌خواهد حرفِ تمامی اقشار جامعه و حتی آنان که در انتخابات شرکت هم نکرده‌اند را بشنود؛ چرا که معتقد است ایران متعلق به همه‌ی ایرانیان است. در این حوزه می‌بینیم که رئیس‌جمهور نشست‌های مختلفی با گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی برگزار کرده و پای حرف‌شان شنیده است.

*دولت و مردم

مسعود پزشکیان از دوران کارزار انتخاباتی «مردم» را بزرگ‌ترین مولفه‌ی اقتدار ایران می‌خواند و این کلیدواژه هنوز هم در بیانات، جلسات، محوریت تصمیمات و اقدامات قرار دارد و اعلام می‌شود. او که سابقه‌ی چند دوره نمایندگی مردم در مجلس را دارد، یک‌سال است که به کرسی ریاست جمهوری تکیه کرده و به نقش‌آفرینی می‌پردازد.

نمونه‌ی این ارتباط با مردم را می‌توان در خلالِ دفاع مقدسِ ۱۲ روزه مشاهده کرد که سخنگوی دولت هرروز با مردم سخن می‌گفت و رئیس‌جمهور هم با تمام توان، سکان دولت را در دست داشت و پیش می‌رفت. در شرایطی که هنوز رویارویی نظامی تمام نشده بود، رئیس‌جمهور در اجتماع مردمی حاضر شد و همین حضور نشان می‌دهد که او همان پزشکیانِ سابق است و به‌گفته‌ی خودش، حالا هم که رئیس‌جمهور شده، همان خصوصیات قبل را داراست.

دولت اعتقاد دارد باید موضوعات مختلف کشور را با مردم در میان گذاشت و برای حل آن با کمک کارشناسان و همراهیِ مردم، تلاش کرد. عملکرد یک‌ساله‌ی گذشته نیز نشان می‌دهد که قوه مجریه بر همین مدار پیشرفته است. به‌همین خاطر است که بعد از جنگ ۱۲ روزه، مسئولان مختلف قوه مجریه شعار «دولت در کنار مردم» را سر داده، از نقش‌آفرینی مردم در این اتفاقات قدردانی کرده و خدمت‌گزاریِ بیشتر را پاسخی برای این ایستادگی مردم لازم دانستند.

*دولت و عرصه‌ی دیپلماسی

هر دولتی از ابتدای انقلاب با چالش‌ها، مشکلات و شرایط پیچیده‌ای در کشورمان رو‌به‌رو بوده و دولت چهاردهم هم با شرایط مشابهی مواجه بوده است. در سال گذشته اتفاقات متعددی از جمله ترور شهید هنیه، ترور شهید نصرالله، عملیات موفق نظامیِ وعده‌ی صادق ۲ که در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی بود، سرنگونیِ دولت سوریه، جنایات شدید اسرائیل در غزه و ادامه‌ی جنگ اسرائیل با یمن و خصوصاٌ جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را شاهد بودیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در ۱۲ ماه گذشته علیرغم اتفاقات و حوادث مذکور، تحرکاتِ دیپلماتیک رئیس‌جمهور و دولت کاسته نشد و متعدد بود. رئیس‌جمهور پیشتر گفته بود که قصد دارد سیاست همسایگی و ارتقای روابط با کشور‌های مجاور و منطقه را ادامه دهد و حالا که یک‌سال از عمر دولت گذشته می‌بینیم که این سیاست پیگیری شده است. رفت‌وآمد‌های دیپلماتیک و سفر‌های خارجی رئیس‌جمهور گویای این است که دولت چهاردهم به مسئله‌ی ارتباط با همسایگان اهمیت نشان می‌دهد. سفر به آمریکا، روسیه، عمان، قطر، پاکستان، عراق، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان و حالا سفر به چین از جمله مقصد‌هایی بوده که رئیس‌جمهور به آن رفته داشته تا تعاملات و تبادلات ایران با این کشور‌ها افزایشی شود.

هم‌اکنون نیز رئیس‌جمهور سفر چهارروزه‌ی مهمی را به چین آغاز کرده و قرار است در آن، دیدار‌های متعددی داشته باشد؛ از دیدار با روسای جمهور چین، روسیه و برخی دیگر سران حاضر در اجلاس شانگهای گرفته تا حضور در مراسم رژه‌ای که به‌مناسبت هشتادمین سال‌گرد پیروزی چین بر ژاپن در جنگ جهانی برقرار خواهد شد.

از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ هم دشمنِ مردمِ ایران، دشمنیِ خود را وارد فاز جدیدی کرد و حمله‌ی نظامی اسرائیل علیه ایران آغاز شد. همراهیِ دولت با سایر ارکان و بخش‌ها حین جنگ از جمله مسائل مهمی است که همگان به استحکام آن اقرار داشته‌اند.

از سویی دیگر باید به تعاملات و حضورِ دولت در سازمان‌ها و مجامع و بین‌المللی منطقه‌ای از جمله بریکس، شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان ملل و ... هم اشاره داشت. چراکه دولت اعتقاد دارد باید به‌صورت هم‌زمان و متوازن با همسایگان، نهاد‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی و سایر کشور‌ها ارتباط داشت.

در بخشِ دیگرِ اقدامات دولت در عرصه دیپلماسی باید به مسئله‌ی مذاکرات هسته‌ایِ غیرمستقیم با آمریکا که به‌واسطه‌گری عمان و در چندین دور صوت گرفت اشاره کرد. دولت در آن مذاکرات اعلام کرد که غنی‌سازی را خط قرمز می‌داند و از این حقِ مردم ایران کوتاه نخواهد آمد. مذاکرات درحال انجام بود که اقدامی رخ داد که صحنه را عوض کرد؛ جنگ نظامی علیه کشورمان.

*دولت و جنگ ۱۲ روزه

بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رژیم صهیونی تجاوزی آشکار را به کشورمان کلید زد و در آن بیش از ۱۰۰۰ نفر از شهروندان ایرانی به‌همراه چندین فرمانده‌ی ارشد و عالیِ نظامی و هم‌چنین تعدادی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان را به شهادت رساند. البته نیرو‌های مسلح به پشتیبانیِ مردم و دولت و با همراهی تمامی ارکان نظام، پاسخی به اسرائیل و آمریکا که در پایانِ این تجاوز به معرکه اضافه شد و به سایت‌های هسته‌ای‌مان حمله کرد داد که دشمن صهیونیِ آغازگرِ جنگ، خواستار آتش‌بس و توقف آتش شد.

جنگ ۱۲ روزه از جمله مقاطع مهم در تاریخ کشورمان است که تا سال‌های سال نیاز است تا مورد پژوهش و واکاوی قرار بگیرد. همگان در آن ایام شاهد بودیم که دولت چگونه اجازه نداد روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف و یا کُند شود. از فراهم بودنِ کالا‌های اساسی و ضروریِ مردم گرفته تا سوخت‌رسانیِ بی‌وقفه، پرداخت حقوق‌ها و مطالبات کارمندان و بازنشستگان و ...

حین جنگ ۱۲ روزه علیرغم سفر‌های متعدد مردم به نقاط مختلف کشور و جابجاییِ جمعیتی، نه‌تنها کمبودی در کشور احساس نشد بلکه روحیه‌ی همدلی و همراهی بین جامعه رو به فزونی گذاشت.

به‌اذعانِ مسئولان مختلف، دیپلماسی و میدان از هماهنگی خوبی برخوردار بود و نظامیان با دولتمردان در هماهنگی عمل کردند و نتیجه نیز به‌نحوی رقم خورد که به تعبیرِ رهبر معظم انقلاب، رژیم صهیونیستی «بیچاره» شد.

در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که «دولت در کنار مردم» بود و مردم نیز همراهی متقابل را داشتند و نقشه‌ی دشمنان را نقش بر آب کردند. البته که این در کنارِ مردم بودن نیازمند تلاش بیشتر برای حل مشکلات کشور است که رئیس‌جمهور و وزرا متعهد شده‌اند تمام توان خود را به‌کار بگیرند.

*دولت و ناترازی‌ها

از دیگر مسائلی که دولت چهاردهم به‌مانند دولت‌های قبل با آن مواجه شده است، مسئله‌ی ناترازی‌هاست. رئیس‌جمهور سال گذشته تنها راه عبور از میدانِ بحرانیِ ناترازی‌ها را، همراهی مردم و انجامِ کارِ کارشناسی اعلام کرد؛ لذا سال گذشته پویش‌های متعددی برای جذب همکاری مردم در مصرف گاز، آب و برق به‌راه افتاد و مردم نیز همراهیِ مناسبی با آن داشتند. دولت چهاردهم برای حل مسئله‌ی ناترازیِ برق، سراغ انرژی‌های تجدیدپذیر و نو رفته و استفاده از پنل‌های خورشیدی و برق خورشیدی را کلید زده تا هم به حل مشکل کمک شود و از طرف دیگر، مشکلات محیط‌زیستی پدید آورده نشود.

طبق اعلام مسئولان دولتی، قرار است تا پایان سال ۷۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی به سبد انرژی کشور اضافه شود و قدری بتواند در کاهش و رفع ناترازی برق، کمک‌کار باشد. البته این روند تا حصول ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی ادامه‌دار خواهد بود.

در مسئله‌ی ناترازیِ آب نیز پروژه‌های انتقال آب از دریا برای نقاط مختلف کشور، انتقال آب به پایتخت، بازنگری در الگوی کشت و ... در دستورکار دولت است تا بتواند با همراهیِ مردم این بحران را پشت سر بگذارد.

رئیس‌جمهور پزشکیان از سال گذشته اعلام کرد که به پرداخت مطالبات گروه‌های مختلف جامعه از جمله گندمکاران، پرستاران، بازنشستگان و ... متعهد است و این کار را حتماً انجام خواهد داد. اقدامات مختلفی در این زمینه صورت گرفت تا مطالباتِ بی‌پاسخی در کشور باقی نمانده باشد.

*دولت و حمایتِ رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی در قبالِ تمامی دولت‌ها طریقِ حمایت را مد نظر خود داده‌اند و دولت چهاردهم هم از این مسئله بی‌نصیب نمانده است. ایشان از ابتدای آغاز کار این دولت مطرح کردند که همگان باید به دولت کمک کنند تا بتواند برنامه‌ها و امورات کشور را به‌نحو مطلوب پیش ببرد و حتی زمانی فرمودند که همگان موفقیتِ دولت را موفقیت خود و نظام اسلامی ببینند.

ایشان اخیراً نیز در سخنرانی‌شان بر لزوم حفظ وحدت مردم با مردم، مردم با مسئولین و وحدتِ بین مسئولان اشاره و تأکید داشتند و فرمودند که لازم است مردم از رئیس‌جمهورِ پرتلاش حمایت کنند.

شخصِ رئیس‌جمهور هم بار‌ها از حمایت‌های رهبر انقلاب قدردانی و به آن اشاره داشته و آن را سرمایه‌ای برای دولت خوانده است.

*دولت و احزاب سیاسی

مسئله‌ی تعامل با گروه‌ها، کارشناسان و افرادِ با تجربه نیز در قاموسِ دولت چهاردهم دیده می‌شود. در این مدت یک‌ساله، رئیس‌جمهور نشست‌های متعددی با احزاب، گروه‌های سیاسی، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه داشته است. در روز‌های گذشته نیز در طرحی ابتکاری، رئیس‌جمهور گفت‌وگویی آزاد را با سه‌تن از فعالان سیاسی-رسانه‌ای انجام داد. این فعالان نیز هر یک متعلق به یک بخش از جامعه بود و موارد مد نظرِ طیفِ خود را با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.

در کارنامه‌ی انتصابات دولت هم می‌بینیم که افراد مختلفی از دولت‌های سابق در این دولت حضور دارند که شاید از نظر سیاسی جبهه‌ی مشترکی نداشته باشند، اما به‌گفته‌ی اطرافیانِ رئیس‌جمهور، بر اساس تخصص و تعهد انتخاب شده‌اند و نه با نگاهیِ صرفاً سیاسی.

*دولت و دغدغه‌ی معیشت مردم

مسئولان مختلفی دولتی بار‌ها گفته‌اند که کم‌تر جلسه‌ای در دولت برپا می‌شود که رئیس‌جمهور در آن درباره‌ی معیشت مردم حرفی نزند. پزشکیان از سال گذشته اعلام کرده که باید به معیشت مردم و خصوصاٌ اقشار آسیب‌پذیر رسیدگی شود و شایسته نیست در ایران، کسی از فقر رنج ببرد.

دولت چهاردهم از اواخر سال گذشته تاکنون سه فاز طرح حمایتیِ کالابرگ الکترونیکی را طبق مصوبه‌ی مجلس در بودجه ۱۴۰۴ به مرحله‌ی اجرا در آورده و کم و بیش اخباری مبنی بر ادامه‌ی این طرح به‌گوش می‌رسد. در این طرح دهک‌های یارانه‌بگیر از اعتبار ۵۰۰ و یا ۳۰۰ هزار تومان (به‌علاوه‌ی یارانه‌ی ماهیانه) برخوردار می‌شدند تا بتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کنند.

*جمع‌بندی

امروز هفته‌ی دولت به پایان می‌رسد و مردم این مطالبه را دارند که دولت به‌مانندِ قبل دغدغه‌ی حل مشکلات و مسائل کشور را حفظ کرده و در جهت رفع و حل آنان تلاش خود را مضاعف کند. شعار هفته‌ی دولت امسال که از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام شده، «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» انتخاب شده که نگاهی به همراهی و وحدتِ دولت و ملت در یک‌سال گذشته و هم‌چنین دفاع مقدس ۱۲ روزه دارد.

بدون شک همدلی و اتحاد ملی مولفه‌ی بااهمیتی در اقتدار کشور است که به‌خوبی می‌تواند جلوی وارد شدنِ آسیب به کشور را بگیرد؛ مسئله‌ای که همگان در حفظ و ارتقای آن مسئولیت دارند.



