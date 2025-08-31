نوشاد عالمیان به مدال طلا رسید

کاپیتان تیم ملی تنیس‌روی میز کشورمان با پیروزی مقابل هارمیت دسای از هند، قهرمان مسابقات فیدر چک شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در فینال رقابت‌های انفرادی فیدر چک، نوشاد عالمیان کاپیتان تنیس روی‌میز ایران با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل هارمیت دسای از هند عنوان قهرمانی را بدست آورد.

عالمیان در گیم نخست این بازی ۱۱ بر ۷ به برتری رسید، اما بازی در گیم دوم با نتیجه ۱۱ بر ۶ به سود حریف هندی خاتمه یافت.

در ادامه و در گیم سوم بازی درحالی که ۸ بر ۵ به سود دسای در جریان بود، نوشاد با بازگشتی بی‌نظیر ۱۱ بر ۸ به پیروزی رسید. در گیم چهارم دسای بود که توانست ۱۱ بر ۹ پیروز میدان شود تا کار به گیم سرنوشت ساز پنجم کشیده شود.

در گیم پنجم، کاپیتان تیم ملی ایران از همان ابتدا از حریف خود پیش افتاد و در نهایت با حساب ۱۱ بر ۸ پیروز شد تا در مجموع با حساب ۳ بر ۲ پیروز میدان شود. نوشاد عالمیان با کسب مدال طلای انفرادی، دومین مدال خود در رقابت‌های فیدر چک را برای کشورمان به ارمغان آورد.

بدین ترتیب پرونده رقابت‌های تنیس روی‌میز فیدر چک با کسب یک مدال طلای انفرادی و مدال نقره دوبل برای نمایندگان ایران خاتمه یافت.