جزییات نقشه شوم آمریکایی-اسرائیلی برای پساجنگ غزه

به گزارش تابناک به نقل از واشنگتن پست، طبق سندی ۳۸ صفحهای که در اختیار رسانهها قرار گرفته است، دولت دونالد ترامپ با همکاری صهیونیست ها قصد دارد بخش عمدهای از جمعیت مردم فلسطین ساکن نوار غزه را مجبور به یک کوچ اجباری کند. طبق این سند جابجایی موقت جمعیت بیش از ۲ میلیون نفری غزه پیشبینی شده که نام عزیمت داوطلبانه به کشور دیگر را روی آن گذاشتهاند که قرار است در طول بازسازی رخ دهد.
این طرح موسوم به صندوق بازسازی، شتاب اقتصادی و تحول غزه (GREAT Trust) که بهدست برخی از طراحان اسرائیلی و مشاوران سابق شرکت BCG تدوین شده، پیشنهاد میکند غزه دستکم یک دهه تحت مدیریت مستقیم آمریکا اداره شود. در این دوران، جمعیت بومی یا باید به کشورهای ثالث منتقل شود، یا در «مناطق امن و محدود» داخل غزه محصور بماند تا پروژههای بازسازی آغاز شود.
بر اساس این سند، هر فلسطینی که غزه را ترک کند، ۵ هزار دلار نقدی و یارانه اجاره و غذا برای چند سال دریافت خواهد کرد. زمینهای مردم با ارزهای دیجیتالی معاوضه میشود تا بعداً بتوانند آن را به آپارتمانهای هوشمند تبدیل کنند یا برای زندگی در خارج نقد کنند. در محاسبات اقتصادی این طرح، خروج هر فرد ۲۳ هزار دلار برای صندوق صرفهجویی به همراه دارد.
چشمانداز ترامپ از غزه چیزی شبیه دبی یا ریویرا فرانسه است: برجهای براق، جادههای مدرن، مناطق صنعتی با کارخانه خودروهای برقی و مراکز داده و در کنار آن هتلهای لوکس و جزایر مصنوعی. یک بندر و فرودگاه جدید در جنوب غزه طراحی شده و شاهراههایی به نام محمد بنسلمان و محمد بنزاید در نقشه آمده است.
این طرح، برخلاف پیشنهاد مصر و کشورهای عربی که بر دولت تکنوکرات فلسطینی و حرکت بهسوی دولت مستقل فلسطین تاکید دارند، هیچ اشارهای به حاکمیت یا استقلال فلسطینی نمیکند. بلکه هدفش تشکیل یک نظام فلسطینی است که نهایتاً به پیمان ابراهیم بپیوندد.
اسرائیل همچنان بر کنترل امنیتی تاکید دارد و برخی اعضای دولت نتانیاهو آشکارا از الحاق و اسکان یهودیان در غزه سخن گفتهاند. در مقابل، کشورهای عربی کمک خود را منوط به ایجاد چشمانداز واقعی برای دولت فلسطینی کردهاند.
