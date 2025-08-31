۰۹/شهريور/۱۴۰۴
Sunday 31 August 2025
۲۱:۲۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
658
658
بازدید
پ
عکس: رنگبندی پل طبیعت با قهرمانی تیم والیبال جوانان
همزمان با قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در جهان پل طبیعت به رنگ پرچم ایران درآمد.
کد خبر:
۱۳۲۵۷۹۵
تاریخ انتشار:
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۳
31 August 2025
کد خبر:
۱۳۲۵۷۹۵
|
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۳
31 August 2025
|
658
بازدید
658
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
والیبال
تیم ملی والیبال
قهرمانی
جوانان
قهرمانی جهان
خبر فوری
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکاندهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیمکشی میکند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدویکیا دست نخورده میماند
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام قالیباف برای قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران
پیام رئیس قوه قضاییه برای قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان
هتتریک جوانان والیبال در قهرمانی؛ شاگردان مومنیمقدم بر بام جهان
والیبال ایران، حریف لهستان را هم در هم کوبید
جوانان والیبال ایران فینالیست شدند
پیام پزشکیان برای قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران
پیام رهبر انقلاب برای قهرمانی والیبال جوانان ایران در جهان
والیبال جوانان ایران در یکهشتم نهایی حریف آرژانتین شد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
رهنمود امام علی (ع) درباره مالیات در جامعه
اینفوتابناک | سران کدام کشورها در اجلاس شانگهای حضور دارند؟
پیام قالیباف برای قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران
پیام رئیس قوه قضاییه برای قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان
علت غیبت پزشکیان در عکس یادگاری سران شانگهای چه بود؟!
پزشکیان قرار نبود در عکس سران اجلاس شانگهای باشد!
توئیت عجیب ترامپ: دنیا به زودی خواهد فهمید!
عکس: رنگبندی پل طبیعت با قهرمانی تیم والیبال جوانان
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان
پیام پزشکیان برای قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران
پیام رهبر انقلاب برای قهرمانی والیبال جوانان ایران در جهان
نبرد سنگین مبارزان مقاومت با نظامیان اسرائیلی
لحظه قهرمانی ایران در والیبال جوانان جهان
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
کسب رتبه برتر در مدارس عادی عملا امکان پذیر نیست
وب گردی
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمیتوانند با ایران مقابله کنند
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
مصاحبه توجهبرانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
قلعهنویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شدهایم!
ترامپ کجاست؟
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
(۴۶۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
(۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
(۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
(۱۵۱ نظر)
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
(۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
(۱۱۵ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
(۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
(۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
(۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
(۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
(۷۲ نظر)
tabnak.ir/005Ytn
tabnak.ir/005Ytn
کپی شد