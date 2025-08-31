En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد

منابع فلسطینی شهادت «حذیفه سمیرعبدالله الکحلوت» معروف به ابوعبیده، سخنگوی نظامی و آخرین رهبر حماس که در سطح جهان معروف شده بود توسط اسرائیل را تایید کرد
کد خبر: ۱۳۲۵۷۸۵
| |
840 بازدید
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد

به گزارش تابناک، منابع فلسطینی شهادت «حذیفه سمیرعبدالله الکحلوت» معروف به ابوعبیده، سخنگوی نظامی و آخرین رهبر حماس که در سطح جهان معروف شده بود توسط اسرائیل را تایید کرد روز گذشته نیروهای امنیتی مقاومت فلسطین در بیانیه ای ضمن هشدار به کسانی که شایعات ترور ابوعبیده را مطرح می کنند، اعلام کرده بود که منبع این شایعه‌ها، اسرائیل است؛ بدین معنا که شایعه‌پراکنی، با اهداف اطلاعاتی خاصی صورت می‌گیرد.

به گزارش منابع فلسطینی، شهادت «حذیفه سمیرعبدالله الکحلوت» معروف به ابوعبیده، سخنگوی نظامی و آخرین رهبر حماس که در سطح جهان معروف شده بود توسط اسرائیل را تایید کرد

شاباک (سرویس امنیتی اسرائیل) ابوعبیده و ۱۸ تن از رزمندگان حماس در تونل های واقع در زیر منزل وی، مورد هدف بمب های SDB قرار گرفته و ترور شدند

الحدث نیز  به نقل از منابع فلسطینی شهادت ابوعبیده را تایید کرد.

در همین حال، یک منبع فلسطینی روز یکشنبه به شبکه العربیه گفت که «ابو عبیده»، سخنگوی شاخه نظامی حماس، یک روز قبل در یک حمله هوایی اسرائیل به شهادت رسیده است.
 
این منبع گفت که اسرائیل یک آپارتمان در غزه را هدف قرار داد که گزارش شده بود ابو عبیده، سخنگوی تیپ‌های عزالدین قسام، در آن اقامت داشته است. این منبع افزود که تمامی افراد حاضر در آپارتمان کشته شدند.
 
این منبع به العربیه گفت که اعضای خانواده ابو عبیده و فرماندهان تیپ‌های القسام پس از بررسی جسد، مرگ او را تأیید کرده‌اند.
 
العربیه روز شنبه با استناد به رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بود که یک حمله اسرائیل، ابو عبیده را هدف قرار داده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حماس ابوعبیده شهادت اسرائیل خبر فوری
شاخص‌های حذف یارانه را دولت تعیین کرده یا مجلس؟
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نبرد سنگین مبارزان مقاومت با نظامیان اسرائیلی
اسرائیل مدعی ترور «ابوعبیده» سخنگوی حماس شد
اولین واکنش نتانیاهو به شایعه ترور ابوعبیده
اولین تصاویر از فرماندهان شهید قسام رونمایی شد
واکنش حماس به ادعای ترور سخنگوی القسام
تصاویر عملیات ترور ابوعبیده سخنگوی حماس
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۶۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005Ytd
tabnak.ir/005Ytd