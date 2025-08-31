شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد

منابع فلسطینی شهادت «حذیفه سمیرعبدالله الکحلوت» معروف به ابوعبیده، سخنگوی نظامی و آخرین رهبر حماس که در سطح جهان معروف شده بود توسط اسرائیل را تایید کرد

به گزارش تابناک، منابع فلسطینی شهادت «حذیفه سمیرعبدالله الکحلوت» معروف به ابوعبیده، سخنگوی نظامی و آخرین رهبر حماس که در سطح جهان معروف شده بود توسط اسرائیل را تایید کرد روز گذشته نیروهای امنیتی مقاومت فلسطین در بیانیه ای ضمن هشدار به کسانی که شایعات ترور ابوعبیده را مطرح می کنند، اعلام کرده بود که منبع این شایعه‌ها، اسرائیل است؛ بدین معنا که شایعه‌پراکنی، با اهداف اطلاعاتی خاصی صورت می‌گیرد.

به گزارش منابع فلسطینی، شهادت «حذیفه سمیرعبدالله الکحلوت» معروف به ابوعبیده، سخنگوی نظامی و آخرین رهبر حماس که در سطح جهان معروف شده بود توسط اسرائیل را تایید کرد

شاباک (سرویس امنیتی اسرائیل) ابوعبیده و ۱۸ تن از رزمندگان حماس در تونل های واقع در زیر منزل وی، مورد هدف بمب های SDB قرار گرفته و ترور شدند

الحدث نیز به نقل از منابع فلسطینی شهادت ابوعبیده را تایید کرد.

در همین حال، یک منبع فلسطینی روز یکشنبه به شبکه العربیه گفت که «ابو عبیده»، سخنگوی شاخه نظامی حماس، یک روز قبل در یک حمله هوایی اسرائیل به شهادت رسیده است.



این منبع گفت که اسرائیل یک آپارتمان در غزه را هدف قرار داد که گزارش شده بود ابو عبیده، سخنگوی تیپ‌های عزالدین قسام، در آن اقامت داشته است. این منبع افزود که تمامی افراد حاضر در آپارتمان کشته شدند.



این منبع به العربیه گفت که اعضای خانواده ابو عبیده و فرماندهان تیپ‌های القسام پس از بررسی جسد، مرگ او را تأیید کرده‌اند.



العربیه روز شنبه با استناد به رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بود که یک حمله اسرائیل، ابو عبیده را هدف قرار داده است.