ارتش ایران بیانیه داد

ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن بیانیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۷۷۸
| |
3 بازدید
ارتش ایران بیانیه داد

به گزارش نتابناک به نقل از ارتش، به مناسبت شهادت احمد غالب ناصرالرهودی، نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن، ارتش جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد و شهادت این عزیزان را تبریک و تسلیت گفت.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

رژیم منحوس صهیونی با ترور دولتمردان یمن به ویژه جناب‌ آقای احمدغالب ناصرالرهودی، نخست‌وزیر و جمعی از وزرای این کشور، بار دیگر خوی وحشی گری، جنایتکارانه و به دور از انسانیت خود را به معرض نمایش گذاشت.

جامعه جهانی امروز بهتر از هر زمان دیگری واقف هستند که این رژیم یاغی و جنایتکار تهدید جدی علیه بشریت است که باید هم اکنون مهار شود وگرنه شاهد گسترش روزافزون جنگ و ترور در دنیا خواهیم بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران شهادت نخست‌وزیر کشور یمن، شهید احمدغالب ناصرالرهودی و جمعی از وزرای یمن را به دولت و ملت این کشور تبریک و تسلیت عرض نموده و توفیقات روزافزون ملت شجاع و غیور یمن را در ادامه مبارزه با دشمن صهیونی از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

