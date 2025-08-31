سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی در پشت‌بام یک پاساژ دو طبقه در بازار بزرگ تهران خبر داد و گفت: آتش‌نشانان با اقدام سریع، شعله‌های ناشی از ۱۵ کپسول گاز را مهار کرده و از سرایت آتش به داخل پاساژ جلوگیری کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۳:۳۷ دقیقه امروز یکشنبه یک مورد آتش سوزی به آدرس بازار بزرگ تهران، پله نوروز خان به سامانه ۱۲۵ اعلام می‌شود. بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام می‌شوند و همچنین ایستگاه‌های آتش نشانی روزانه در اطراف بازار هم در محل حضور پیدا کردند.

به گفته ملکی، محل آتش سوزی یک پاساژ دو طبقه بوده که بخشی از پشت بام آن، کسبه ۱۰ الی ۱۵ کپسول ۱۱ کیلویی گاز بدون هیچ‌گونه حصار و پوششی زیر آفتاب گذاشته بودند. همچنین یک کمپرس کولر گازی نیز در آنجا وجود داشت که همه آنها شعله‌ور شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: آتش به ایزوگام‌های کف پشت بام سرایت کرده بود و در حال گسترش و نفوذ به داخل خرپشته بود که اگر آتش به آن قسمت می‌رسید، می‌توانست به داخل پاساژ نیز نفوذ کند.

ملکی گفت: آتش نشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و آتش را کنترل و خاموش کردند و کپسول‌ها را به محل امنی منتقل کردند.

سخنگوی آتش نشانی در پایان اظهار کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت و در حال حاضر نیرو‌ها در حال لکه‌گیری و ایمن سازی محل هستند.