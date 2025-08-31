بنرهای زاکانی برای پزشکیان+تصاویر

این روزها در مناطقی از پایتخت، بنرهای شهرداری تهران درباره دولت و رئیس جمهور، پزشکیان، به چشم می‌خورد.

در هفته دولت سال ۱۴۰۴، شهر تهران شاهد حرکتی نمادین و معنادار از سوی شهرداری تهران بود که احتمالا بازتاب‌دهنده ضرورت روحیه همدلی و وحدت در شرایط کنونی ایران است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، علیرضا زاکانی، شهردار تهران و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، که در رقابت‌های انتخاباتی رقیب مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کنونی ایران بود، که حالا به مناسبت هفته دولت، نصب بنرهایی با عنوان «اتحاد مقدس» از سوی نهاد زیرنظرش، در سطح شهر تهران استارت خورده است.

این تصاویر همزمان با هفته دولت و با بهره‌گیری از بیانات رهبر معظم انقلاب بر همبستگی ملی و همراهی مردم با خادمان کشور در سطح شهر اکران شده است و حاوی تصویری از رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و همراهی اقشار متعدد مردم، و نیز پیام‌هایی در راستای تقویت وحدت ملی و همکاری بین نهادهای مختلف کشور هستند.

این اقدام شهرداری تهران در حالی صورت گرفته که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. نصب بنرهای «اتحاد مقدس» توسط شهرداری تهران، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای همدلی، گذر از اختلافات سیاسی و تمرکز بر منافع ملی و نیز حل مشکلات مردم باشد.

البته که موفقیت این اقدامات در گرو تداوم همکاری‌های عملی بین نهادها و پاسخگویی به مطالبات مردم خواهد بود.

.