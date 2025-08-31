En
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۹ شهریور ۱۴۰۴

قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۹ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار در ساعات اولیه روز کاهشی بود؛ به طوری که دلار با کاهش ۱۰۰ تومانی به قیمت ۱۰۲ هزار و ۵۲۰ تومان رسید.

قیمت دلار هم در مرکز مبادله ۷۱ هزار و ۳۱۴ تومان اعلام شد.

جدول زیر دربردارنده قیمت دلار و سایر ارز‌ها در ساعت ۱۲ امروز ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ است.

قیمت دلار و انواع ارز‌ها در زمان بازگشایی بازار

بازار ارز در حالی وارد نهمین روز شهریورماه ۱۴۰۴ شد که قیمت دلار در کانال ۱۰۲ هزار تومان قرار گرفته است.

آخرین قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۱ هزار و ۳۳۶ تومان است. حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۲۵۸ تومان اعلام شده است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز حاکی از قرارگیری دلار در کریدور دوم کانال ۱۰۰ هزار تومان است.

بر همین اساس، هر دلار آمریکا در طول ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۳ هزار و ۷۲۰ تومانی، ۱۰۲ هزار و ۷۲۰ تومان قیمت پیدا کرده است. این یعنی دلار ۳.۷ درصد گران شده است.

بهای یورو در مرکز مبادله ارزی

قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله ارزی امروز برابر با ۸۲ هزار و ۸۲۹ تومان گزارش شد. قیمت حواله یورو نیز برابر با ۸۰ هزار و ۴۱۶ تومان است.

قیمت یورو در بازار آزاد

بهای یورو در بازار آزاد ۱۲۰ هزار و ۵۱۰ تومان اعلام شده است. یورو در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳ هزار و ۵۳۰ تومان افزایش قیمت داشته است. این یعنی یورو ۳ درصد گران شده است.

قیمت درهم امروز

قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله برابر با ۱۹ هزار و ۴۲۴ تومان است. حواله درهم نیز قیمتی برابر با ۱۸ هزار و ۸۵۸ تومان دارد.

