ویروس جدیدی وارد ایران نشده

معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه ویروس جدیدی وارد کشور نشده است از جوانی جمعیت به‌عنوان اولویت اول وزارت بهداشت نام برد.
ویروس جدیدی وارد ایران نشده

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت امروز در نشست خبری بیان کرد: راهبرد اصلی ما این است که واکسن‌ها در کشور تولید شود. قدمت تولید واکسن در ایران بیش از ۸ دهه است. وی ادامه داد: انتظار داشتیم دو شرکت واکسن‌سازی کشور پیشرفت بیشتری داشته باشند و به‌ویژه واکسن‌سازی رازی در تولید واکسن دچار پسرفت شده است. معاون بهداشت وزیر بهداشت تصریح کرد: در تولید واکسن هنوز به موفقیتی که می‌خواهیم دست پیدا نکردیم البته بخش خصوصی هم وارد شده است، اما علی‌رغم قول‌هایی که دو شرکت واکسن‌سازی دادند نتوانستند واکسن لازم را تولید کنند. وی با بیان اینکه بیشتر واکسن‌های موردنیاز را از خارج از کشور تأمین می‌کنیم، ابراز کرد: در دوره جنگ ۱۲ روزه با مشکل رو‌به‌رو شدیم تا اینکه پرواز‌ها دایر شد و مشکل رفع شد. معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه بیشتر واکسن‌ها از هند وارد می‌شود، گفت: قرار است با کوبا و چین در خصوص تأمین واکسن همکاری داشته باشیم، اما باید شرکت‌های دانش‌بنیان و واکسن سازان رازی و پاستور واکسن‌ها را در کشور تولید کنند. رئیسی با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی، خاطرنشان کرد: البته زمانی که درباره سلامت صحبت می‌کنیم باید تولید داخل استاندارد‌های لازم را داشته باشند. وی درباره نگهداری حیوانات در منازل، گفت: نگهداری حیوان در خانه مشکلات مختلفی مانند تنفسی، آسم، تنفسی، پوستی و بیماری‌های مشترک دام ایجاد می‌شود.

رئیسی با اشاره به ۴ برنامه‌محوری در وزارت بهداشت، اولویت اول را جوانی جمعیت عنوان کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد مشکلات مربوط به‌سلامت بر وزارت بهداشت مربوط نیست، اما خروجی آنها به وزارت بهداشت می‌رسد. وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حوزه سلامت، افزود: طرح پزشکی خانواده از اولویت‌های دیگر وزارت بهداشت است. معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه ۴۰ درصد تجویز آزمایش‌های پزشکی اضافی است، گفت: تجویز بسیاری دارو‌ها و تصویربرداری‌های پزشکی بیهوده و اضافی است و فقط هزینه زیاد به افراد تحمیل می‌کند. رئیسی با بیان اینکه در دنیا ۷۰ درصد بار نظام سلامت بر عهده پزشکان عمومی است، افزود: این در ایران بالعکس است. وی با تأکید بر اینکه باید برنامه بهداشت را از دوران ابتدایی موردتوجه قرار دهیم، افزود: در دنیا ثابت شده افزایش دندانپزشک هیچ ارتباطی با دندان‌های سالم ندارد، اما اگر در پیشگیری کار کنیم موفق می‌شویم دندان‌های سالم داشته باشیم.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه باید نگاه جدیدی به حوزه سلامت داشته باشیم، متذکر شد: مهم‌ترین کاری که می‌تواند نظام سلامت را توسعه دهد افزایش سطح سواد سلامت جامعه است که در آینده نزدیک از خودمراقبتی توسط سامانه و گوشی همراه فردی رونمایی می‌شود. وی ادامه داد: انتظار داشتیم دو شرکت واکسن‌سازی کشور پیشرفت بیشتری داشته باشند و به‌ویژه واکسن‌سازی رازی در تولید واکسن دچار پسرفت شده است. معاون بهداشت وزیر بهداشت تصریح کرد: در تولید واکسن هنوز به موفقیتی که می‌خواهیم دست پیدا نکردیم البته بخش خصوصی هم وارد شده است، اما علی‌رغم قول‌هایی که دو شرکت واکسن‌سازی دادند نتوانستند واکسن لازم را تولید کنند. وی با بیان اینکه بیشتر واکسن‌های موردنیاز را از خارج از کشور تأمین می‌کنیم، ابراز کرد: در دوره جنگ ۱۲ روزه با مشکل رو‌به‌رو شدیم تا اینکه پرواز‌ها دایر شد و مشکل رفع شد. معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه بیشتر واکسن‌ها از هند وارد می‌شود، گفت: قرار است با کوبا و چین در خصوص تأمین واکسن همکاری داشته باشیم، اما باید شرکت‌های دانش‌بنیان و واکسن سازان رازی و پاستور واکسن‌ها را در کشور تولید کنند. رئیسی با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی، خاطرنشان کرد: البته زمانی که درباره سلامت صحبت می‌کنیم باید تولید داخل استاندارد‌های لازم را داشته باشند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه باید نگاه جدیدی به حوزه سلامت داشته باشیم، متذکر شد: مهم‌ترین کاری که می‌تواند نظام سلامت را توسعه دهد افزایش سطح سواد سلامت جامعه است که در آینده نزدیک از خودمراقبتی توسط سامانه و گوشی همراه فردی رونمایی می‌شود. رئیسی با اشاره به ۴ برنامه‌محوری در وزارت بهداشت، اولویت اول را جوانی جمعیت عنوان کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد مشکلات مربوط به‌سلامت بر وزارت بهداشت مربوط نیست، اما خروجی آنها به وزارت بهداشت می‌رسد.

وی از برنامه غربالگری روان نوجوانان و پیشگیری از بروز بیماری‌های غیرواگیر به‌عنوان برنامه‌های دیگر وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: بهتر است نگاه خودمان نسبت به کرونا عوض کنیم، چون تبدیل به یک ویروس عمومی مثل آنفلوانزا شده استمعاون بهداشت وزیر بهداشت اضافه کرد: زمانی که ویروس جدیدی بیاید و نیز و ویروس جدیدی که بتواند از ایمنی فرار کند آن زمان باید نگران بود، اما اکنون درصدی از ویروس‌ها آنفلوانزا و نیز کرونا ست، اما ویروس جدیدی که به‌خاطر اربعین وارد شده باشد وجود ندارد.

نه آب داریم،نه برق داریم نه کار داریم ،گرانی بیداد میکندو... بعد ایشان دم از فرزندآوری می زنندواقع جای تاسف دارد
