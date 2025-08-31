زلزله سیاسی در آمریکا؛ جانشین ترامپ خیز برداشت

اریک ترامپ پسر دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا که مدیریت یک شرکت فعال در حوزه رمز ارز را بر عهده دارد اعلام کرده نامزد شدن برای پست ریاست جمهوری آمریکا را در آینده بعید نمی‌داند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پیشتر نیز روزنامه فایننشال تایمز به نقل از اریک ترامپ پسر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت: سؤال این است؛ آیا من می‌خواهم افراد دیگری از خانواده را به سمت این مسأله سوق دهم؟ آیا می‌خواهم فرزندانم همین تجربه را که من طی یک دهه گذشته داشتم تکرار کنند؟ اگر پاسخ مثبت است معتقدم که مسیر سیاسی (به سمت ریاست جمهوری آمریکا) آسان خواهد بود به این معنی که من می‌توانم این مسأله را محقق کنم. اریک ترامپ همچنین گفت که اعضای دیگر خانواده وی نیز می‌توانند برای ریاست جمهوری آمریکا نامزد شوند.

اریک ۴۱ ساله بر خلاف خواهر و برادر خود در اغلب اوقات از سیاست دور بوده است اما به نظر می‌رسد طی دوره اخیر بیش از پیش بر سیاست متمرکز شده به طوری که گفته بود بیش از نیمی از سیاستمداران کنونی را قبول ندارد و می‌تواند وظایف آنها را به خوبی انجام دهد.