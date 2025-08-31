به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ حسین مهرعلیان در توضیح بیشتر گفت: در پی اجرای طرح مبارزه با فروشندگان قرص و مواد دارویی غیرمجاز، تیم عملیات کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر موفق به شناسایی یکی از این افراد شد.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و هماهنگی با مقام قضایی به مخفیگاه این فرد مراجعه و در یک عملیات پلیسی موفق به دستگیری وی شدند. در بازرسیهای اولیه از مخفیگاه این متهم ۱۴۱ بسته داروی قاچاق بوتاکس شدند و به همراه وی به کلانتری منتقل کردند.
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: صاحبان این اموال به کلانتری منتقل و پس از انجام بررسیهای بیشتر جهت کشف جرائم احتمالی دیگر تحویل مقامات قضایی شدند.
سرهنگ مهرعلیان به شهروندان توصیه کرد: مبارزه با افراد قاچاقچی و سود جو همیشه جزو اولویتهای پلیس است.
