شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۳۴ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار واحد رسید.
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۳۴ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار واحد رسید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
اوضاع بورس خوب نیست
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
دستوری ? ماشه اجرا شده ، بورس مثبته !
