۰۹/شهريور/۱۴۰۴
Sunday 31 August 2025
۱۲:۱۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
سیاسی
»
رهبری و روسای قوا
بازدید
3
3
بازدید
پ
تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
کد خبر:
۱۳۲۵۶۹۸
تاریخ انتشار:
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۴
31 August 2025
کد خبر:
۱۳۲۵۶۹۸
|
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۴
31 August 2025
|
3
بازدید
3
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران
چین
راهبردی
توافق
توافق راهبردی
رهبر انقلاب
مقام رهبری
خبر فوری
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قویتر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش ایران به درخواست اروپا برای ازسرگیری مذاکرات
ادعای سی ان ان درباره توافق آمریکا و ایران در نشست بعد
روبیو توافقی که اجازه غنیسازی بدهد را هم رد نمیکند
واکنش عراقچی به ابراز تمایل ترامپ برای توافق با ایران
پزشکیان: بهدنبال سلاح هستهای نیستیم و نخواهیم بود
قاب دیدنی از رهبر انقلاب در سالگرد ارتحال امام (ره)+عکس
مهلت دوماهه ترامپ به ایران برای توافق جدید هسته ای
حماس بیانیهای مهم صادر کرد
ادعای ویتکاف در رابطه توافق با ایران
زمان امضای توافق راهبردی روسیه با ایران
رئیس جمهور: فعلاً پیامی از دولت آمریکا دریافت نکردیم
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت آیتالله محفوظی
رهبر انقلاب درگذشت حاج شیخ حسین ابراهیمی را تسلیت گفت
استقبال چین از توافق ایران و انرژی اتمی
چرا پمپئو روزانه به توافق ایران و چین حمله میکند؟! +فیلم
چین: توافق ایران و عربستان یک پیروزی برای صلح است
روایتی دست اول از عمل جراحی رهبر انقلاب
ازغدی به نقل از رهبری: کسی بهتر از من خواهد آمد
پاسخ ظریف به شایعه توافق با چین
طرح راهبردی گوره-جاسک؛ مصداق «نعمت بودن تحریمها»
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۹ شهریور
ناراحتی نیلوفر رجاییفر برای ديرشدن سن ازدواجش
احترام متقابل دو اسطوره بسکتبال
قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ شهریور
دعوت از مخاطبان تابناک؛ اگر خبرنگار بودید چه سوژه ای را پیگیری میکردید؟
اتومبیل ساخته شده توسط آقای هِنری فورد در سال ۱۹۳۰
سخنگوی وزارت کشور منصوب شد
روش ساخت کود گیاهی با پوست تخم مرغ
راز جسد مردی در خانه متروکه
چرا ترامپ به دنبال تغییر نام وزارت دفاع است؟
ارتش ایران در برابر تهدیدات اعلام آمادگی کامل کرد
یار جلیلی در جوار لاریجانی؛ «باقری کنی» چگونه از تندروها فاصله گرفت؟
مردم از خرید و فروش هیجانی اجتناب کنند
اظهارات مهدی طارمی پس از پیوستن به المپیاکوس
قیمت جدید فروش آپارتمان در شهر تهران
وب گردی
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمیتوانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعهنویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
ترامپ کجاست؟
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
(۴۵۷ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
(۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
(۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
(۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
(۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
(۱۱۵ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
(۱۰۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
(۹۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
(۸۴ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
(۸۲ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟
(۶۹ نظر)
tabnak.ir/005YsE
tabnak.ir/005YsE
کپی شد