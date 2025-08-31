قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش تابناک، سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی: یکشنبه 9 شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|10,580,000
|سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|19,350,000
|سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|28,120,000
|سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|36,890,000
|سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|45,660,000
|سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|54,440,000
|سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|63,210,000
|سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|71,980,000
|سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|80,750,000
|سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|90,250,000
|سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|99,000,000
|سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|107,800,000
|سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|165,500,000
|سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|125,300,000
|سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|135,600,000
