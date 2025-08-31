En
اسرائیل در آستانه عملیات بزرگ در غزه

نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز برای بررسی جزئیات عملیات نظامی در غزه و نحوه مقابله با بزرگ‌ترین ناوگان رفع محاصره غزه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۷۶
944 بازدید
۱
اسرائیل در آستانه عملیات بزرگ در غزه

روزنامه صهیونیستی معاریو نوشت که برنامه کاری جلسه امروز کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی منحصر به طرح جنگی در غزه است و موضوع تبادل اسرا در جلسه امروز مطرح نمی‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رسانه‌های صهیونیستی همچنین اعلام کردند که در این جلسه که با حضور بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر، مقامات امنیتی و وزیر امنیت داخلی اسرائیل برگزار می‌شود، قرار است تدابیری برای مقابله با بزرگترین ناوگان اعزامی رفع محاصره غزه اتخاذ شود.

این ناوگان، بزرگترین ناوگانی است که تاکنون به سمت غزه حرکت کرده و می‌تواند برای رژیم صهیونیستی علاوه بر ابعاد سیاسی، از نظر نظامی نیز یک چالش محسوب شود.

روزنامه معاریو همچنین به نقل از یک منبع سیاسی صهیونیست تاکید کرد که موضوع اسرای اسرائیلی در برنامه کاری جلسه کابینه امنیتی امروز وجود ندارد.

بر اساس اعلام این منبع، نشست امروز بر تصویب جزئیات و برنامه زمانی و انتشار نیروهای نظامی در غزه قبل از آغاز این عملیات متمرکز شده است.

معاریو نوشت که اگر قرار باشد تبادل اسرا انجام شود، شامل تمامی اسرای مرده و زنده خواهد بود، اما تاکنون هیچ آمادگی در خصوص مکان احتمالی مذاکرات یا تشکیل تیم مذاکره کننده اسرائیلی وجود ندارد.

مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با پیشبرد روند تبادل اسرا باعث گسترش اختلافات میان سرکردگان رژیم صهیونیستی شده است. در همین رابطه «آویگدور لیبرمن»، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» و وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی گفت که نباید اجازه داد نخست وزیر فعلی این رژیم، کابینه آتی را تشکیل دهد.

وی گفت که تشکیل کابینه توسط نتانیاهو به معنای «پایان اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی صهیونیست و دموکراتیک» خواهد بود.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
1
3
پاسخ
این رژیم که تمام و کمال مرتکب جنایت شده قطعا از جنایات بیشتر واهمه ندارد ایکاش برای پایان رنج و درد مردم غزه حماس آنجا را تحویل کشورهای عربی یا دولت محمود عباس بدهد و به این تراژدی پایان دهد.
