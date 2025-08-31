سازمان امور دانشجویان و وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق قرارداد همکاری امضا کردند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این قرارداد همکاری که در زمینه اعطاء بورس متقابل دولتی تدوین شده است و به امضا سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و حیدر عبدالضهد قائم مقام وزیر علوم عراق رسید.
گفتنی است این قرارداد با هدف تقویت روابط دوستانه بین دو کشور و ارتقا همکاریها در زمینه آموزش عالی و نیز توسعه همکاریهای علمی بینالمللی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینه کردن این همکاریها و مبادلات علمی بین مراکز علمی- تحقیقاتی دو کشور و همچنین اجرای برنامه مربوط به «بورس متقابل دولتی» و تسهیل در گسترش همکاریهای بین دو کشور به ویژه در حوزه امور دانشجویی و اعطاء بورسهای متقابل تحصیلی برای دورههای بلند مدت و کوتاه مدت، به امضا دو طرف رسیده است.
