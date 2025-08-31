En
مکانیسم ماشه بازار مسکن را تکان نداد!

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن پیش‌بینی ثبات بازار مسکن تا پایان سال جاری، گفت: بازار مسکن از حدود دو سال قبل به دلیل نبود تقاضای موثر، در رکود قرار گرفته و متغیرهای سیاسی و بین‌المللی هیچ تاثیری در رونق یا رکود آن ندارد.
مکانیسم ماشه بازار مسکن را تکان نداد!

کیانوش گودرزی درباره اثرات فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه بر بازار مسکن اظهار کرد: بازار مسکن تاثیر چندانی از اقدام احتمالی تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا بازگشت تحریم‌ها نخواهد داشت؛ چرا که اولا مسکن کالایی است که در داخل کشور تولید می‌شود؛ دوما در حال حاضر به دلیل نبود توان در متقاضیان مصرفی، به شدت دچار رکود است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: بازار مسکن در دو سال اخیر وارد فاز رکود شده و به همین دلیل نرخ‌های پیشنهادی در هفته‌های اخیر ریزشی بود. اما در حال حاضر ریزش آن متوقف شده و قیمت‌ها به ثبات رسیده است. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن و ارتباط آن با حدود ۳۰۰ شغل و کسب و کار، ثبات بازار ملک نشانه خوبی است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: با وجود توقف کاهش قیمت، خرید و فروش چندانی در بازار مسکن انجام نمی‌شود و این‌گونه نیست که مردم با تحولات اخیر سیاسی به خرید روی آورده باشند. خرید و فروش‌ها بیشتر در حوزه طلا و ارز  اتفاق افتاده است.
 
گودرزی با بیان این‌که در شرایط و احوالات کنونی بازار مسکن در حال بازیابی خود است، گفت: این ثبات قیمت به نفع بازار و به نفع خریداران است. نوسانات کاهشی یا افزایشی مسکن برای این بازار خوب نیست. ریزش‌هایی هم که اخیرا اتفاق  افتاد اسمی است؛ چرا که ثبت معاملات چندانی نداشتیم. نه کسی خانه می‌خرد و نه کسی می‌فروشد.

وی درباره اثر افزایش قیمت ارز و  طلا بر بازار مسکن گفت: رشد قیمت دلار از جهت هزینه ساخت و قیمت تمام شده بر بخش مسکن اثر می‌گذارد اما در حال حاضر تاثیری بر واحدهای آماده ندارد؛ زیرا متقاضی مصرفی از توان کافی برای خرید برخوردار نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این‌که متغیرهای سیاسی به سرعت بر بازار طلا یا ارز تاثیر می‌گذارد علتش آن است که با سرمایه محدود می‌توان وارد این بازارها شد. مثلا با یک رقم پایین می‌توان چند گرم طلا یا چند اسکناس دلار خریداری کرد. بنابراین مردم به سمت سرمایه‌گذاری در این بازارها می‌روند. اما به دلیل آن‌که مسکن کالای درشتی است و قیمت آن بالاست فعلا تقاضای موثری برای آن وجود ندارد، در نتیجه قیمت آن افزایش نمی‌یابد.

گودرزی یادآور شد: در یک سال گذشته بازار مسکن پایین‌تر از تورم عمومی حرکت کرده است. قیمت‌های پیشنهادی مسکن از سال گذشته تا امسال ۶.۱ درصد رشد داشته، در حالی که نرخ تورم به ۳۶ درصد رسیده است. چشم‌انداز جهشی هم برای بازار ملک متصور نیستم و فکر می‌کنم دست کم تا پایان سال جاری با یک بازار باثبات مواجه باشیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: با وجود ثبات قیمت ملک، در بخش ساخت و ساز کماکان تورم وجود دارد و رشد آن از تورم نقطه به نقطه تبعیت می‌کند.

وی با بیان این‌که با نزدیک شدن به فصل پاییز، نقل و انتقالات در بازار اجاره نیز کاهش یافته است، گفت: پاییز معمولا رشد قیمت مسکن در هر دو بخش اجاره و خرید و فروش کاهش می‌یابد. در حال حاضر نیز قیمت‌های اجاره به ثبات نسبی رسیده و این موضوع در قیمت‌های خرید و فروش اثر گذاشته است.
 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
الان فقط شمال کشور مورد تقاضا هست هم سرمایه گذاری و هم سکونت البته اون هم مشکلات خاص خودش رو داره ولی در تهران خریداری نیست ، نمیدونم واقعا با چقدر تخفیف میشه ملک رو در تهران تبدیل به پول کرد
