یار دیرین جلیلی، به تیم لاریجانی پیوست!

علی باقری کنی معاون سیاست خارجی سعید جلیلی در دوران تصدی او بر شورای عالی امنیت ملی بود که در کنار جلیلی مذاکره کننده هسته ای ایران با 1+5 به شمار می رفت.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، باقری که از جمله مخالفان جدی توافق هسته ای موسوم به برجام بود در دوره ای که حسین امیر عبدالهیان وزیر خارجه شد به عنوان معاون سیاسی این وزارت خانه منصوب شد که مهمترین ماموریتش مذاکرات با اروپا و آمریکا برای احیای برجام بود.

باقری در دورانی که مسئولیت گرفت به وضوح از تفکرات ،مواضع و حتی تعاملات با سعید جلیلی دور شد و برخلاف منویات رئیس سابقش ماموریت یافت نسبت به عملیاتی کردن برجام تلاش کند که همین امر منجر به دوری بیشتر و حتی سردی روابطش با جلیلی شد تا جایی که حتی در زمان ورود سعید جلیلی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری نیز علی باقری که پیش تر نزدیک ترین فرد به جلیلی به شمار می رفت هیچ نقشی در ستاد انتخاباتی او یا به عنوان مشاور و … ایفا نکرد.

باقری کنی این روزها با انتصاب به عنوان معاون لاریجانی بیش از همیشه از جلیلی دور خواهد شد و به نظر می رسد این سرنوشت همه اطرافیان سعید جلیلی است که در زمان فعالیت های تئوریک یک دیدگاه داشته اما پس از قرار گرفتن در مسئولیت های اجرایی تفکراتشان به عرصه واقعیت نزدیک می شود .