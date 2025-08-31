دیدار سفیر جدید ایران با وزیر امور خارجه+عکس

سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در صربستان، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

محمد صادق فضلی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در صربستان، پیش از عزیمت به محل مأموریت، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دیدار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این دیدار برنامه‌های پیشنهادی سفیر جدید برای تقویت روابط دوجانبه تهران -بلگراد تشریح شد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید ایران در بلگراد، بر اهمیت تقویت مناسبات و همکاری‌ها با کشورهای حوزه بالکان به‌ویژه صربستان تاکید کرد.

فضلی پیش از این در سمت‌های مشاور وزیر امور خارجه، مدیرکل دفتر وزارتی و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه خدمت کرده است.