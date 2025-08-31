En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ رسماً اوکراین را رها کرد

رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که این کشور دیگر هیچ بودجه‌ای برای کمک به اوکراین در نظر نگرفته و به طور مستقیم برای کی‌یف تجهیزات نظامی فراهم نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۶۱
| |
3342 بازدید
|
۳
ترامپ رسماً اوکراین را رها کرد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با تکرار اظهارات قبلی خود، گفت که واشنگتن دیگر برای جنگ اوکراین هزینه نخواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ترامپ دراین‌باره گفت: ما صدها میلیارد دلار در این جنگ هزینه می‌کردیم. هم‌اکنون ما تجهیزات را به ناتو می‌فروشیم. من آنها را مجبور کردم که هزینه دفاعی خود را از دو به پنج درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.

وی اضافه کرد که «ما تجهیزات را به ناتو می‌فروشیم نه به اوکراین.» ترامپ ۱۴ جولای گفت که واشنگتن تصمیم به عدم تامین سلاح و تجهیزات نظامی برای کی‌یف گرفته است به شرطی که اروپا هزینه چنین محموله‌هایی را پرداخت کند. ناتو در این فرآیند نقش هماهنگ‌کننده را ایفا خواهد کرد.

مسکو بارها تاکید کرده است که تحویل و تامین سلاح برای کی‌یف و آموزش نیروهای اوکراینی تنها به طولانی شدن جنگ منجر شده و تغییری در شرایط میدان نبرد ایجاد نمی‌کند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ اوکراین سلاح ارسال سلاح به اوکراین آمریکا کمک به اوکراین خبر فوری
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خشم بی‌انتهای ترامپ از زلنسکی و بایدن
آمریکا جلوی حمله اوکراین به روسیه را گرفت
اوکراین: ترامپ تنها کسی است که پوتین از او می‌ترسد
نامه ترامپ به زلنسکی در روز استقلال اوکراین
زلنسکی از ترامپ عذرخواهی کرد
ضد و نقیض‌های ترامپ: زلنسکی نباید به مسکو حمله کند!
با وجود بی‌اعتنایی ترامپ، زلنسکی از ترامپ و مردم آمریکا تشکر کرد!
ترامپ: با پول اتحادیه اروپا سلاح‌های بیشتری به اوکراین می فرستم
ترامپ: اگر سلاح تولید نکنیم بهتر است
آمریکا ارسال تسلیحات به اوکراین را از سر گرفت
پوتین: آماده از سرگیری همکاری‌ها با آمریکا هستیم
کاخ سفید از توافق صلح بین روسیه و اوکراین خبر داد!
نظر جنجالی ترامپ درباره زلنسکی!
ترامپ: زلنسکی «دیکتاتور» است!
اوکراین: ترامپ هیچ فشاری بر زلنسکی وارد نکرد
کمک ۲۵۰ میلیون دلاری نروژ به اوکراین
مشاور ترامپ: اوکراین باید مرزهای جدید خود را بپذیرد
جزئیات نخستین تماس تلفنی ترامپ و پوتین
اقدام عجیب پنتاگون پیش از آمدن ترامپ به کاخ سفید
ترامپ: سلاح‌هایی داریم که هیچ‌کس از آن خبر ندارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
1
1
پاسخ
ترامب مگه نمرده بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
1
4
پاسخ
باز خوبه این راستشو میگه ولی حاج آقا پوتین اینو هم بما نمیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
1
1
پاسخ
دم پوتین گرم ببین چیکار کرد با ترامپ؛ مذاکره سپس آچمز (تبدیل تهدید به فرصت ) دولت مردای ما هم یکم یاد بگیرن
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
ترامپ کجاست؟
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۸ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۴ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Yrd
tabnak.ir/005Yrd