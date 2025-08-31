ترامپ رسماً اوکراین را رها کرد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با تکرار اظهارات قبلی خود، گفت که واشنگتن دیگر برای جنگ اوکراین هزینه نخواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ترامپ دراینباره گفت: ما صدها میلیارد دلار در این جنگ هزینه میکردیم. هماکنون ما تجهیزات را به ناتو میفروشیم. من آنها را مجبور کردم که هزینه دفاعی خود را از دو به پنج درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.
وی اضافه کرد که «ما تجهیزات را به ناتو میفروشیم نه به اوکراین.» ترامپ ۱۴ جولای گفت که واشنگتن تصمیم به عدم تامین سلاح و تجهیزات نظامی برای کییف گرفته است به شرطی که اروپا هزینه چنین محمولههایی را پرداخت کند. ناتو در این فرآیند نقش هماهنگکننده را ایفا خواهد کرد.
مسکو بارها تاکید کرده است که تحویل و تامین سلاح برای کییف و آموزش نیروهای اوکراینی تنها به طولانی شدن جنگ منجر شده و تغییری در شرایط میدان نبرد ایجاد نمیکند.
