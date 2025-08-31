En
اولین تصاویر از فرماندهان شهید قسام رونمایی شد

گردان‌های قسام برای نخستین بار تصاویری را از فرماندهان شهید خود منتشر کرد.
گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس از طریق پایگاه رسمی خود در تلگرام، برای نخستین بار تصاویری را فرماندهان خود که طی جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارش، گردان‌های قسام تصاویر اسماعیل هنیه، یحیی السنوار، محمد الضیف و مروان عیسی معاون وی، باسم عیسی و همچنین محمد السنوار را منتشر کرد.

بدین ترتیب جنبش حماس برای نخستین بار شهادت محمد السنوار به دست رژیم صهیونیستی را تأیید کرد. تل آویو اعلام کرده بود که محمد السنوار در یک حمله هوایی در ۱۳ مه گذشته در خان یونس ترور شد.

همچنین تصویر محمد الضیف که تبدیل به معمایی برای صهیونیست‌ها طی ۲۰ سال گذشته شده بود منتشر شد.


