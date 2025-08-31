وزیر دولت استرالیا: ارتباط با تهران ضروری است

با وجود اخراج سفیر جمهوری اسلامی ایران از استرالیا با اتهاماتی بی‌اساس، یکی از وزرای ارشد دولت کانبرا اعلام کرد سفارت ایران در پایتخت خالی نمانده زیرا استرالیا همچنان به حفظ سطحی از ارتباط با تهران نیاز دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در روزهای اخیر دولت استرالیا «احمد صادقی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کانبرا را به‌همراه سه دیپلمات دیگر اخراج کرد؛ اقدامی که بر پایه ادعاهای بی‌اساس درباره ارتباط تهران با حملات ضدیهودی در این کشور انجام شد. این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که استرالیا یک سفیر خارجی را اخراج می‌کند.

با این حال، «مورای وات» وزیر کابینه استرالیا روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه «اسکای نیوز» تأکید کرد که فعالیت سفارت ایران در کانبرا ادامه دارد و «واقعیت این است که ما باید سطحی از ارتباط با ایران داشته باشیم».

سفیر ایران در استرالیا در حالی اخراج شد که مقام‌های این کشور تاکید داشتند که هیچ‌یک از کارکنان سفارت ایران در کانبرا در فعالیت‌ علیه یهودیان مشارکت نداشتند.

وات، دلیل خروج دیپلمات‌های استرالیایی از تهران را نگرانی از امنیت آنان دانست و افزود: «به‌عنوان کارفرما نمی‌توانستیم تضمین کنیم کارکنان‌مان در تهران در امنیت خواهند بود.»

دولت استرالیا هفته گذشته اعلام کرد فعالیت سفارت این کشور در تهران متوقف شده و کارکنان به کشور ثالث منتقل شده‌اند. با این حال، سه دیپلمات ایرانی باقی‌مانده در کانبرا همچنان امور سفارت را اداره می‌کنند.

با این‌حال، وزارت امور خارجه ایران در پی کاهش سطح روابط دیپلماتیک استرالیا با ایران اعلام کرد که حق خود را برای اقدام متقابل محفوظ دانسته و ضمن دعوت طرف استرالیایی به تجدیدنظر در این تصمیم ناصواب، مسئولیت آثار و تبعات مترتب بر این تصمیم را متوجه دولت استرالیا دانست.

از طرف دیگر، «پنی وونگ» وزیر خارجه استرالیا نیز پیش‌تر گفته بود حفظ گفت‌وگو با ایران بخشی از منافع راهبردی کانبرا است.

رسانه‌های محلی شامگاه پنجشنبه تصاویری از سفیر ایران در فرودگاه سیدنی را منتشر کردند.

صادقی پیش از ترک استرالیا در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «اتهامات مطرح‌شده از سوی استرالیا علیه جمهوری اسلامی ایران همگی بی‌اساس و دروغ است.»

