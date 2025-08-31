En
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۹ شهریور

قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۹ شهریور

به گزارش تابناک؛ بازار ارز در حالی وارد نهمین روز شهریورماه ۱۴۰۴ شد که قیمت دلار در کانال ۱۰۲ هزار تومان قرار گرفته است.

آخرین قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۱ هزار و ۳۳۶ تومان است. حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۲۵۸ تومان اعلام شده است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز حاکی از قرارگیری دلار در کریدور دوم کانال ۱۰۰ هزار تومان است.

بر همین اساس، هر دلار آمریکا در طول ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۳ هزار و ۷۲۰ تومانی، ۱۰۲ هزار و ۷۲۰ تومان قیمت پیدا کرده است. این یعنی دلار ۳.۷ درصد گران شده است.

بهای یورو در مرکز مبادله ارزی

قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله ارزی امروز برابر با ۸۲ هزار و ۸۲۹ تومان گزارش شد. قیمت حواله یورو نیز برابر با ۸۰ هزار و ۴۱۶ تومان است.

قیمت یورو در بازار آزاد

بهای یورو در بازار آزاد ۱۲۰ هزار و ۵۱۰ تومان اعلام شده است. یورو در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳ هزار و ۵۳۰ تومان افزایش قیمت داشته است. این یعنی یورو ۳ درصد گران شده است.

قیمت درهم امروز

قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله برابر با ۱۹ هزار و ۴۲۴ تومان است. حواله درهم نیز قیمتی برابر با ۱۸ هزار و ۸۵۸ تومان دارد.

قیمت ارز قیمت دلار یورو قیمت یورو قیمت پوند خبر فوری
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
مرگ ترامپ در هاله‌ای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
