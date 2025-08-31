En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پوتین وارد چین شد

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه امروز (یکشنبه) به دعوت «شی جین‌پینگ» رهبر چین، وارد چین شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۴۱
| |
3 بازدید

خبرنگار ریانووستی گزارش می‌دهد که اولین شهری که رهبر روسیه از آن بازدید خواهد کرد، تیانجین است، جایی که اجلاس سازمان همکاری شانگهای در آن برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سفر رهبر روسیه چهار روزه است و از ۳۱ اوت تا ۳ سپتامبر، طول خواهد کشید.

ولادیمیر پوتین به عنوان بخشی از سفر خود به چین، در اجلاس سازمان همکاری شانگهای شرکت خواهد کرد و جلسات دوجانبه‌ای با رهبران خارجی برگزار خواهد کرد.

بنا بر این گزارش؛ این برنامه همچنین شامل سفر به پکن است، جایی که قرار است یک نشست سه‌جانبه با رهبران مغولستان و چین برگزار شود و او همچنین مذاکرات جداگانه‌ای با شی جین‌پینگ و سران سایر کشورها انجام خواهد داد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور روسیه به‌عنوان مهمان اصلی در مراسم تشریفاتی در پکن که به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی بر ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت.

پوتین امروز در بدو ورود به فرودگاه تیانجین مورد استقبال رسمی گارد تشریفات قرار گرفت. پوتین قرار است با یک خودروی آروس با پلاک چینی در سراسر چین سفر کند.


پوتین وارد چین شد 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پوتین چین سفر پوتین به چین سازمان همکاری شانگهای خبر فوری تیانجین
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاکستان: حمله آمریکا به ایران پذیرفته نیست
گزارش اینستاگرامی عراقچی از اجلاس شانگهای
پوتین به چین می‌رود
نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین
رئیس جمهور چین وارد مسکو شد
آغاز نشست سران سازمان همکاری شانگهای
پوتین به همتای چینی خود تبریک گفت
چرا سفر عراقچی به چین مهم است؟/ پیامی که ترامپ باید دریافت کند
بیست و پنجمین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین
چین: جهان در برابر کرونا اختلافات را کنار بگذارد
مقاله پوتین در شینهوا در آستانه سفر به چین
عراقچی به چین می‌رود
بارش برف در چین
استقبال ایران از ابتکار چین درمورد بحران اوکراین
مالکی در چین با روحانی و پوتین دیدار می‌کند
هدف پوتین از سفر به چین چیست؟
رئیس‌جمهوری چین: پوتین بهترین دوست من است
پوتین: توافق هسته‌ای ایران باید حفظ شود
"گرگ جنگجو" ، وزیر خارجه جدید چین
لحظه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
مرگ ترامپ در هاله‌ای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۶ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۵ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۲ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005YrJ
tabnak.ir/005YrJ