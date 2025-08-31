پوتین وارد چین شد 

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه امروز (یکشنبه) به دعوت «شی جین‌پینگ» رهبر چین، وارد چین شد.

خبرنگار ریانووستی گزارش می‌دهد که اولین شهری که رهبر روسیه از آن بازدید خواهد کرد، تیانجین است، جایی که اجلاس سازمان همکاری شانگهای در آن برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سفر رهبر روسیه چهار روزه است و از ۳۱ اوت تا ۳ سپتامبر، طول خواهد کشید.

ولادیمیر پوتین به عنوان بخشی از سفر خود به چین، در اجلاس سازمان همکاری شانگهای شرکت خواهد کرد و جلسات دوجانبه‌ای با رهبران خارجی برگزار خواهد کرد.

بنا بر این گزارش؛ این برنامه همچنین شامل سفر به پکن است، جایی که قرار است یک نشست سه‌جانبه با رهبران مغولستان و چین برگزار شود و او همچنین مذاکرات جداگانه‌ای با شی جین‌پینگ و سران سایر کشورها انجام خواهد داد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور روسیه به‌عنوان مهمان اصلی در مراسم تشریفاتی در پکن که به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی بر ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت.

پوتین امروز در بدو ورود به فرودگاه تیانجین مورد استقبال رسمی گارد تشریفات قرار گرفت. پوتین قرار است با یک خودروی آروس با پلاک چینی در سراسر چین سفر کند.



