وزرای شهید یمنی در حمله رژیم صهیونیستی

ریاست جمهوری یمن در بیانیه‌ای،از شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست وزیر دولت «تغییر و سازندگی» به همراه شماری از وزیران کابینه در حمله پنجشنبه گذشته رژیم صهیونیستی به صنعاء خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۴۰
| |
1862 بازدید
|
۶

به گزارش تابناک؛ ریاست جمهوری یمن در بیانیه‌ای،از شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست وزیر دولت «تغییر و سازندگی» به همراه شماری از وزیران کابینه در حمله پنجشنبه گذشته رژیم صهیونیستی به صنعاء خبر داد.

وزرای شهید یمنی در حمله رژیم صهیونیستی

یمن شهدای یمن احمد غالب الرهوی وزیران کابینه رژیم صهیونیستی حمله رژیم صهیونیستی
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
نگرانی تل‌آویو از آمادگی انصارالله یمن برای حمله زمینی به اسرائیل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
لعنت خدا بر صهیونیست ها به امید روزی که دیگر از یهود و صهیونیسم اثری باقی نماند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
الان باید نگران این یمنی ها هم باشیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ راستی چه خبر از سوریه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
خدا رحمتشون کنه
لازمه که یمن یه درس عبرت درست و حسابی به رژیم فاسد اسراییل بده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
روحشان شاد چه مردانه و در راه مبارزه با ظلم و ستم ظالمین و جنایتکاران صهیونیست به شهادت رسیدند. خوشا بحالشان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
ایا وارد شدن در جنگی که هیچ سود وزیانی عاید انسان نمیکند ،ارزش این اتفاقات را دارد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
لعنت خدا بر آمریکا و سگ هارش اسراییل
