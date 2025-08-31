وزرای شهید یمنی در حمله رژیم صهیونیستی

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u06cc\u0645\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc\u060c\u0627\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u00ab\u0627\u062d\u0645\u062f \u063a\u0627\u0644\u0628 \u0627\u0644\u0631\u0647\u0648\u06cc\u00bb \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062f\u0648\u0644\u062a \u00ab\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0648 \u0633\u0627\u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc\u00bb \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0632\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0635\u0646\u0639\u0627\u0621 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n