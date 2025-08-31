طی چندماه اخیر برنج ایرانی با افزایش قیمت چشمگیری مواجه بوده بهطوری که هر کیلو برنج ایرانی چیزی حدود ۳۰۰ تا ۳۷۰ هزار تومان به فروش میرسید و همین مسئله نیز موجب شد که بسیاری از خانوارها با چالش خرید این محصول مواجه شوند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس پیگیریهای انجام شده نخستین دلیل خشکسالی شدید در سال گذشته است که منجر به کاهش میزان برداشت محصولات کشاورزی از جمله برنج شد. این کاهش تولید به همراه افزایش هزینههای حمل و نقل و تأمین مواد اولیه، باعث رشد چشمگیر قیمت این محصول در بازار شده است.
همچنین، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که محدودیتهای واردات برنج و مشکلات در تخصیص ارز ترجیحی نیز در تشدید بحران قیمتها تأثیرگذار بودهاند که این موارد در کنار کاهش سطح کشت برنج در مناطق مختلف کشور و بالا رفتن هزینههای تولید، قیمت این محصول را به سطوح بیسابقه رساند. یکی از سیاستهای اجرا شده برای کنترل قیمت این محصول، عدم اجرای قانون ممنوعیت واردات برنج بود که این اقدام نیز تا حدودی موثر بود ولی در روزهای جاری به دلیل آغاز فصل برداشت برنج، قیمت این محصول کاهشی شد.
رضا کنگری - رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی - در گفتوگو با ایسنا، درباره کاهش قیمت برنج ایرانی و خارجی توضیح داد: برنج ایرانی که پیش از این با قیمتهای بالای ۳۰۰ هزار تومان به بازار عرضه میشد، اکنون با قیمتهای پایینتری در دسترس قرار دارد. تفاوت قیمت میان برنجهای قدیمی و جدید، بهویژه در برنج ایرانی، حدود ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو است. برنجهای جدید ایرانی در حال حاضر بین ۱۹۰ تا ۲۳۰ هزار تومان در عمدهفروشیها عرضه میشوند که این کاهش قیمت در حدود ۳۵ درصد بوده است.
کنگری افزود: این روند کاهشی همچنان ادامه دارد و پیشبینی میشود که قیمت برنج ایرانی به کمتر از ۲۶۰ هزار تومان نخواهد رسید Y اما مسئله مهم این است که برنجهای کهنه ایرانی که قیمت بالاتری دارند، همچنان از برنجهای تازه گرانتر هستند.
وی در ادامه به وضعیت برنجهای خارجی اشاره کرد و گفت: در خصوص برنج هندی و پاکستانی، با توجه به رفع ممنوعیت واردات و سیاستهای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی، قیمتها کاهش یافته است. برنج هندی که پیشتر در بازار عمدهفروشیها با قیمت ۷۵ هزار تومان به فروش میرسید، اکنون با قیمت ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان عرضه میشود. همچنین، برنج پاکستانی که پیش از این به قیمت ۱۴۵ هزار تومان در بازار به فروش میرسید، هماکنون با نرخ ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان در دسترس قرار دارد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از قیمتگذاریهای دستوری، اظهار کرد: قیمتهای دستوری که برای برنج ایرانی در گذشته تعیین شده بود، باعث بروز مشکلاتی در بازار شد. بسیاری از مغازهداران به دلیل این قیمتگذاریها مجبور به فروش برنجهای خارجی به قیمتهای بالا شدند و حتی برخی از دلالها برنجهای پاکستانی را در کیسههای برنج ایرانی فروختند که این امر موجب ضرر به مصرفکنندگان شد.
وی تأکید کرد: خوشبختانه طی ۱۰ تا ۱۵ روز اخیر، بازار برنج به حالت طبیعی بازگشته و قیمتها به سمت نرخهای واقعی در حال حرکت است. امیدواریم با این روند، قیمتها همچنان کاهش یابد و مشکل تقلب در بازار برنج کاهش یابد.
کنگری همچنین از آمادگی اتحادیه بنکداران مواد غذایی برای همکاری با بازرسان و کارشناسان در شناسایی واحدهای متخلف خبر داد و افزود: اتحادیه بنکداران این آمادگی را دارد تا به صورت رایگان کارشناسان خود را برای شناسایی برنجهای تقلبی در اختیار بازرسان قرار دهد. این تحولات نشاندهنده بهبود وضعیت بازار برنج و تلاشهای صورتگرفته برای کاهش قیمتها و جلوگیری از تخلفات است.
