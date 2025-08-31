En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
با اخذ مجوز از سرمربی تیم ملی؛

سفر یک‌روزه طارمی به یونان با پرواز اختصاصی

طارمی پس از امضای قرارداد با تیم جدید، فردا شب با پرواز اختصاصی باشگاه یونانی بار دیگر به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۳۶
| |
519 بازدید

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از اخذ مجوز از سرمربی تیم ملی، روز یکشنبه با پروازی اختصاصی راهی یونان می‌شود تا پس از گذراندن آزمایش‌های پزشکی، قرارداد خود را با تیم المپیاکوس یونان منعقد کند.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، طارمی پس از امضای قرارداد با تیم جدید، فردا شب با پرواز اختصاصی باشگاه یونانی بار دیگر به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد.

تیم مطرح یونانی در حال حاضر با کسب شش امتیاز از دو بازی در صدر جدول لیگ حرفه‌ای یونان قرار دارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی طارمی تیم ملی یونان پرواز اختصاصی خبر فوری
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
‌می‌بوسمت اما خدانگهدار؛ پیغام غیرمستقیم ولی واضح طارمی به قلعه‌نویی
تیم ملی در تصرف باند «طاج»؛ مثلث سوگلی‌های امیر!
مهدی طارمی تخفیف می‌خورد!
تهدید «قلعه» امیر توسط دشمنان خودخوانده؛ جنگ بیرونی و تحرکات داخلی علیه قلعه‌نویی
پرواز اختصاصی تیم ملی زنان ایران به ازبکستان با وارش
کاپیتان‌های تیم ملی عجین شده با نیمکت؛ روز‌های بی‌اعتمادی به جهانبخش و طارمی
نقش طارمی در تمرینات تیم ملی و توصیه مهم
برای شما «بی شرف» هم کم است
توضیح طارمی درباره کری‌خوانی برای قطری‌ها
نظرات جالب درباره رقابت مهاجمان و دروازه‌بان‌های تیم‌ملی
دعوت جهانبخش به تیم ملی این بار با تیم باشگاهی
اظهارات جنجالی مهدی طارمی درباره قطعی برق ورزشگاه آزادی
تیم ملی فوتبال تغییر کاربری داد؛ گعده چاله میدانی‌ها!
نخست وزیر پیشین یونان درگذشت
مهدی طارمی با دستکش دروازه‌بانی در پرسپولیس
مهدی طارمی وارد میلان شد + عکس
سفر وزیر خارجه یونان به شرق لیبی
تیم ملی با پرواز اختصاصی به دوحه سفر کرد
كمك 12 ميليارد يورويي اتحاديه اروپا به يونان
اعزام پرواز اختصاصی به ترکیه برای نجات طارمی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
مرگ ترامپ در هاله‌ای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۶ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۵ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۲ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005YrE
tabnak.ir/005YrE