مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پس از اخذ مجوز از سرمربی تیم ملی، روز یکشنبه با پروازی اختصاصی راهی یونان می‌شود تا پس از گذراندن آزمایش‌های پزشکی، قرارداد خود را با تیم المپیاکوس یونان منعقد کند.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، طارمی پس از امضای قرارداد با تیم جدید، فردا شب با پرواز اختصاصی باشگاه یونانی بار دیگر به اردوی تیم ملی اضافه خواهد شد.

تیم مطرح یونانی در حال حاضر با کسب شش امتیاز از دو بازی در صدر جدول لیگ حرفه‌ای یونان قرار دارد.