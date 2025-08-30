سرانجام پس از ۱۷ ساعت کوشش مداوم و خستگی ناپذیر نیروهای مردمی و دستگاه‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌های «سیه‌چل» ایلام که به علت سهل‌انگاری انسانی رخ‌داده بود، مهار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، معاون ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام در این باره گفت که برای مهار این آتش‌سوزی گسترده ۱۵۰ نیرو شامل دستگاه‌های عضو ستاد بحران، تشکل‌های همیار طبیعت، کوهنوردان و مردم محلی مشارکت داشتند.

سعید بگ‌نظری شامگاه شنبه اظهار کرد که در مهار این آتش‌سوزی بالگرد هوانیروز با پنج سورتی پرواز و هلی‌برن نیرو و تجهیزات به محل آتش‌سوزی مشارکت داشت.

وی یادآور شد: همچنین یک فروند بالگرد امداد هوایی جمعیت هلال احمر برای انتقال یکی از نیروها که در عملیات خاموشی آتش دچار مصدومیت و سوختگی شده بود، به محل حادثه اعزام شد.

بگ‌نظری بیان کرد: بالگرد هوانیروز ارتش امشب نیز در استان مستقر خواهد بود تا در صورت شعله‌ور شدن احتمالی آتش برای انتقال نیرو و تجهیزات به بلندی‌های سیه‌چل اعزام شود.

معاون مدیریت بحران استانداری ایلام اعلام کرد که اکنون تعدادی از نیروها به منظور پایش و رصد محل آتش‌سوزی و جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره کنده‌های نیم‌سوز در منطقه حضور دارند.

وی تراکم انبوه پوشش گیاهی علفزارها و مراتع، وزش باد، سخت‌گذر بودن منطقه و شیب تند را از عوامل تاثیرگذار در طولانی شدن روند مهار آتش‌سوزی سیه‌چل برشمرد.

به گزارش ایرنا، آتش‌سوزی جنگل‌های سیه‌چل واقع در بلندی‌های هانیوان مشرف به شهر ایلام از بامداد شنبه آغاز که سرانجام پس از گذشت ۱۷ ساعت با بسیج نیروهای دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران و مشارکت گسترده همیاران طبیعت خاموش شد.