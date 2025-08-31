En
گردن کلفت نشانه‌ چیست؟!

تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اندازه دور گردن می‌تواند شاخص مهمی برای سلامت بدن باشد. حتی افرادی با BMI طبیعی هم در صورت داشتن گردن ضخیم، در معرض خطر بیماری‌های جدی قرار دارند.
گردن کلفت نشانه‌ چیست؟!

شاید تا امروز فکر می‌کردید تنها وزن و قد، معیارهای اصلی سنجش سلامت هستند؛ اما دانشمندان می‌گویند اندازه دور گردن هم می‌تواند رازهای مهمی درخصوص وضعیت سلامتی شما فاش کند.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ گردن بزرگ‌تر از حد طبیعی نه‌تنها نشانه قدرت نیست، بلکه می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و اختلالات خواب را افزایش دهد.

 شاخص توده بدنی (BMI) همیشه تصویر دقیقی از چربی بدن ارائه نمی‌دهد؛ به‌عنوان مثال یک بدن‌ساز حرفه‌ای ممکن است BMI بالایی داشته باشد اما چاق محسوب نشود. در چنین شرایطی اندازه گردن می تواند اطلاعات تکمیلی ارزشمندی را در اختیار پزشکان قرار دهد. 

تحقیقات نشان می دهند افرادی که گردن ضخیم‌تری دارند، بیش از دیگران در معرض بیماری‌های قلبی و اختلالات سوخت‌وساز بدن قرار می‌گیرند. این موضوع به نحوه توزیع چربی در بدن مربوط است؛ چربی‌های تجمع‌یافته در ناحیه بالاتنه، با آزادسازی اسیدهای چرب به جریان خون، بر تنظیم کلسترول، قند خون و عملکرد قلب تأثیر منفی می‌گذارند.

اندازه طبیعی دور گردن چقدر است؟ 

جالب اینجاست که این خطرات حتی در افرادی که BMI طبیعی دارند نیز دیده می‌شود. هر چقدر دور گردن بزرگ‌تر باشد، احتمال ابتلا به بیماری ها بیشتر می شود.

استفاده از رژیم غذایی متعادل شامل حبوبات، میوه و سبزیجات

اندازه‌گیری گردن نیز کار ساده‌ای است: کافی است باریک ترین بخش گردن را با متر اندازه گیری کنید. اگرچه اندازه گردن نمی‌تواند جایگزین سایر معیارهای سلامت شود، اما می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی سرنخ‌های مهمی درخصوص وضعیت بدن ارائه دهد.

