پیام کنایه‌آمیز وحید امیری برای جدایی از پرسپولیس + عکس

ستاره باتجربه پرسپولیس پس از رسمی شدن جدایی‌اش از جمع سرخپوشان، با انتشار متنی احساسی در صفحه شخصی خود از هواداران خداحافظی کرد.
به گزارش تابناک، درحالی که دقایقی باشگاه پرسپولیس جدایی وحید امیری را «جبر فوتبال» نامید، این بازیکن خرم‌آبادی نیز با انتشار پیامی طولانی خطاب به هواداران، از سال‌های حضورش در جمع سرخپوشان صحبت کرد و البته نسبت به رضا درویش و مدیران باشگاه پرسپولیس نیز کنایه زد و گفت که گلایه‌های بسیاری دارد.

امیری نوشت: «سلام بر صاحبان اصلی پرسپولیس، هواداران عاشق و بزرگ. هر آمدنی رفتنی دارد و اگر اعتباری در فوتبال کسب کردم، پس از لطف خداوند، به خاطر محبت بی‌حد شما بود. تا ابد مدیونتان هستم و محبت‌هایتان را فراموش نخواهم کرد.»

امیری در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد که در این سال‌ها هرگز نخواسته حاشیه‌ای برای تیم ایجاد کند و به همین دلیل در برابر برخی گلایه‌ها سکوت کرده است: «گلایه ها بسیار است ولی به این دلیل که هیچ گاه و در هیچ شرایطی و در هر تیمی که بازی کردم نخواستم که حاشیه ای از سمت من برای تیم ایجاد شود سکوت میکنم‌ چون اعتقاد دارم که موفقیت در سایه ی وحدت و همدلی به دست می آید.»

این ملی‌پوش سابق پرسپولیس همچنین از جایگاه ویژه سرخپوشان در فوتبال ایران گفت: «پرسپولیس تنها یک تیم نیست، یک هویت تاریخی است. خوشحالم که نام من نیز به‌عنوان سربازی کوچک در تاریخچه این باشگاه ثبت شد.»

به این ترتیب پس از کش‌وقوس‌های فراوان، جدایی وحید امیری قطعی شد؛ بازیکنی که در ۲۵۴ بازی رسمی با پیراهن پرسپولیس به میدان رفت، شش قهرمانی لیگ برتر را جشن گرفت و در افتخارات دیگر پرسپولیس در سوپرجام و جام حذفی نیز حضور داشت

امیری هنوز مقصد بعدی خود را انتخاب نکرده اما با پیشنهادهایی از چند باشگاه لیگ برتری، یکی از ستاره‌های مورد توجه در نقل‌وانتقالات تابستانی محسوب می‌شود.

این بازیکن در دوران حضور در تیم پرسپولیس زیر نظر برانکو ایوانکوویچ، یحیی گل محمدی، گابریل کالدرون، اوسمار ویه را، کارلوس گاریدو، اسماعیل کارتال و کریم باقری به میدان رفت و در پیش فصل دوران وحید هاشمیان نیز حضور داشت.

 

