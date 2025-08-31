En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرزین شعار سال را فراموش کرد/ بانک مرکزی در مسیر حباب‌فروشی با دلار آزاد؟

با وجود تأکید رهبر انقلاب بر هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، بانک مرکزی دوباره اقدام به حراج و پیش‌فروش میلیونی سکه‌های طلا کرده است. این سیاست، که در آن سکه‌ها با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، موجب ایجاد حباب قیمتی و تقویت بازارهای غیرمولد می‌شود، در حالی که هدف اصلی باید حمایت از تولید و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد باشد.
کد خبر: ۱۳۲۵۵۷۳
| |
962 بازدید
|
۱۴

فرزین شعار سال را فراموش کرد/ ۱۵ سکه برای هر کد ملی؛ بانک مرکزی در مسیر حباب‌فروشی با دلار آزاد؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که در گذشته نیز سیاست‌هایی مشابه را اجرا کرده است، مجدداً تصمیم به پیش‌فروش سکه‌های طلا گرفته است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که رهبر انقلاب در بیانات خود به وضوح بر لزوم هدایت نقدینگی و سرمایه‌های مردم به سمت تولید تأکید داشتند و اظهار کرده‌اند: سرمایه باید به سمت تولید برود، نه بازار‌های مضر مانند طلا و ارز.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بانک مرکزی اعلام کرده است اولین مرحله پیش‌فروش قطعی یک میلیون انواع سکه طلا ضرب ۸۶ (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام سکه، ۵ قطعه نیم سکه و ۷ قطعه ربع سکه) از تاریخ ۱۷ شهریور ماه آغاز می‌شود و سررسید آن ۳۰ آذر ۱۴۰۴ خواهد بود. همچنین تأکید شده است که پیش‌فروش‌های بعدی این مسکوکات طلا با سررسید‌های ۳۰ دی ماه، ۳۰ بهمن‌ماه و ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

این تصمیم بانک مرکزی با واکنش‌های گسترده‌ای رو‌به‌رو شده است، زیرا در حالی که دولت و بانک مرکزی موظف به حمایت از تولید و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد هستند، این سیاست به نظر می‌رسد نقدینگی مردم را به سمت بازار طلا هدایت می‌کند و نه تولید.

بانک مرکزی رسماً مغازه طلافروشی راه انداخته!

سیاست پیش‌فروش سکه‌ها که بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین قیمت می‌شود، مورد انتقاد شدید قرار گرفت. به عنوان نمونه چند ماه قبل، محسن زنگنه، نماینده مجلس، در انتقاد از قیمت‌گذاری سکه‌ها گفته بود: سکه‌ای که دولت برای خردادماه حراج می‌کند با نرخ ارز ۱۲۰ هزار تومانی است؛ در حالی که ارزش دلاری واقعی سکه حدود ۸ میلیون تومان است. وی این سیاست را مشابه رویکرد نادرست سال ۹۷ دانست که در آن ۵۷ تن طلای خزانه حراج شد.

رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از این سیاست‌ها به خبرنگار تابناک گفته بود: بانک مرکزی رسماً یک مغازه طلافروشی راه انداخته است. پیش‌فروش سکه با دلار ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی نه تنها کمکی به حفظ ارزش پول ملی نمی‌کند، بلکه آشکارا در تضاد با آن است.  این اظهارات نمایندگان مجلس نشان‌دهنده نگرانی جدی از تأثیرات این سیاست‌ها بر بازار و اقتصاد است.

 

بیشتر بخوانید:

سکانسی عجیب از واکنش فرزین به افسارگسیختگی دلار و سکه
 

فرزین شعار سال را فراموش کرد/ ۱۵ سکه برای هر کد ملی؛ بانک مرکزی در مسیر حباب‌فروشی با دلار آزاد؟

حباب قیمتی و سیاست‌های غیرمنطقی در میرداماد

بابک زنجانی، به تازگی در انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری سکه‌ها در پیش‌فروش‌های بانک مرکزی، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: با دلار ۹۵ هزار تومانی، قیمت هر سکه امامی در بازار تقریباً ۸۶ میلیون تومان است؛ یعنی هر سکه به حدود ۹۰۵ دلار فروخته می‌شود، در حالی که ارزش واقعی طلای خالص همان سکه حدود ۷۷۸ دلار است. به گفته او، این اختلاف قیمتی معادل ۱۱۷ دلار حباب یا ۱۵ درصد افزایش قیمت تحمیلی به مردم است.

 زنجانی همچنین تأکید کرد که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که ظرفیت ضرب روزانه ۲۰ هزار قطعه سکه وجود دارد، که به معنای تولید بیش از ۷.۳ میلیون سکه در سال است. با احتساب حباب قیمتی فعلی، سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار، معادل ۹۵ همت، از جیب مردم خارج می‌شود و در چرخه‌ای بسته توسط گروه‌های خاص تقسیم می‌شود.

سکه فروشی بانک مرکزی با دلار آزاد؟!

بنابراین، در حالی که بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش سکه‌های طلا می‌کند، این سوال جدی مطرح است که چرا این سکه‌ها با نرخ دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، در حالی که همان طلا‌ها از طریق صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی به بانک مرکزی فروخته می‌شود و با نرخ مرکز مبادله خریداری می شود. این تناقض در سیاست‌ها موجب ایجاد یک چرخه مالی معیوب و حباب قیمتی شده است.

به این معنا که طلای وارداتی صادرکنندگان که برای تسویه و رفع تعهدات ارزی در مرکز مبادله عرضه می‌شود، با نرخ ارز مرکز مبادله (توسط بانک مرکزی) خریداری می‌شود. اما سکه‌های ضرب شده بانک مرکزی که از همان طلا‌ها تولید می‌شوند، با نرخ ارز آزاد برای پیش‌فروش و حراج به مردم عرضه می‌گردد. این تفاوت در قیمت‌گذاری باعث ایجاد یک شکاف بزرگ میان ارزش واقعی سکه‌ها و قیمت‌های آنها در بازار می‌شود، که در نهایت به ضرر مردم و در جهت تقویت بازار‌های غیرمولد تمام می‌شود.

به گزارش تابناک، این سیاست به وضوح نشان‌دهنده عدم تطابق با اهداف اعلامی بانک مرکزی و دولت در زمینه تقویت تولید و حمایت از بخش‌های مولد است، چرا که در عمل نقدینگی را به سمت بازار طلا هدایت کرده و از تأمین مالی تولید بازمی‌دارد. این تناقض‌ها و سیاست‌های نامشخص بانک مرکزی، نیازمند پاسخگویی و شفاف‌سازی فوری است تا مشخص شود که چرا این تفاوت‌های قیمت‌گذاری در عمل به ایجاد حباب قیمتی و فشار اقتصادی بر مردم منجر می‌شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی حراج سکه پیش فروش سکه سکه محمدرضا فرزین حباب سکه جهش دلار قیمت دلار بازار ارز بابک زنجانی
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
فرزین شعار سال را فراموش کرد/ بانک مرکزی در مسیر حباب‌فروشی با دلار آزاد؟
یار جلیلی در جوار لاریجانی؛ «باقری کنی» چگونه از تندرو‌ها فاصله گرفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرمایه‌گذاری برای تولید یا تشویق مردم به خرید سکه از بانک مرکزی/عملکرد فرزین در تقابل با تاکیدات رهبری؟
خنده رئیس کل بانک مرکزی به زخم مردم!/ آقای فرزین، وظایف تان را به یاد آورید!
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست‌ ارزی فرزین/ آیا جهش ارزی سال قبل تکرار می‌شود؟
بانک مرکزی، زیر ذره بین بهارستانی ها/ تحقیق و تفحص از ساختمان شیشه‌ای میرداماد اجرایی می‌شود؟
فرزین در سکوت، بین الملل بانک مرکزی در بلاتکلیفی/ معاونتی که هیچ‌کس سراغش را نمی‌گیرد!
بانک‌هایی که همچنان جریمه دیرکرد از مردم می‌گیرند/ بانک مرکزی شفاف سازی کند
بورس بی‌اعتمادتر از همیشه/ چرا نسخه فرزین و صیدی هم دردی دوا نکرد؟
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
قاسمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
2
8
پاسخ
آقای رئیس جمهور محترم؛ قراره با فرزین تا دلار چند صد هزار تومانی جلو بریم؟؟؟
چرا به فکر مردم نیستین؟

تولیدکننده و مردم دارن با این وضعیت بازار ارز و بی تفاوتی بانک مرکزی، نابود میشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
چون ایشون احتمالاً برای یک حزب خاص هستن که نمیتونه بهش دست بزنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
پزشکیان قدرت و جرات و توان تغییر فرزین را نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
فرزین بروووو دیگه

خستمون کردی

بروووو دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
4
پاسخ
همتی دوباره دلار و سکه رو گرون کرد!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
::))

آره باید هرچه زودتر برکنارش کنن:)
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
واقعیت بسیار تلخ همان است که بابک زنجانی گفت. نه تحریم و نه ماشه و نه جنگ باعث این تورم نیست. این دقیقا خواسته‌ی بانک مرکزی است
جمهور ملت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
2
پاسخ
هر گونه برداشتن یارانه ها اعمم از عنوان مقاله بالا ، تغییر نرخ بنزین. ، برداشتن صفر پول و کالا برگ و حذف یارانه ها .... باید با افزایش قدرت خرید طبقه متوسط رو به فقر که ۷۵, درصد جمهور ملت هستند و شامل کارمند و کارگر ساده بغیر از مدیران میانی به بالا و پیمانکاران و کسبه و کشاورزان خرد بغیر از تجار و کشاورزان کشت و صنعت ، بیانجامد و الا تو خود بخوان حدیث .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
4
پاسخ
این که این سیاست درست هست یا نه کاری ندارم. ولی واقعا اگر این ها سکه نفروشند، پول با این ریسک های اقتصاد-سیاسی، می ره سمت تولید؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
2
پاسخ
مردم مقصر کمبود درآمدهستند طبیعی است که درآمد دولت باید از جیب مردم تامین شود .فرزین و پزشکیان هیچ کاره اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
2
پاسخ
فکر نمی کنم کسی با کار آقای فرزین مشکل داشته باشه. چون الان چند سالی می سه رییس بانک مرکزی هست و همین سیاست ها را داشته و نه دولت نه مجلس و نه سایر نهادها و اشخاص معترض به عملکردش نبودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
2
پاسخ
چرا به ساختار غلط اقتصاد کشور توجه نمیشود؟
مشکل از شخص یا رئیس بانک مرکزی نیست
وقتی با کسر پول مواجه میشوند از بانک مرکزی قرض میگیرند (البته با دستور مقامات) و با چاپ پول بدون پشتوانه
ارزش پول کاهش مییبابد و همه چیز گران میشود اولیش هم ارز و طلاست
بجای جلوگیری از ریخت و پاش در بودجه و خرج بودجه برای دهها مرکز هزینه غیر مفید ناکارآمد و بجای کاهش هزینه ها با فعالیت برای رفع تحریم با ادرس غلط دادن به مردم مشکل را متوجه فرد میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
وقتی بعد جنگ پاداش جنگ میدن به بعضیا معلومه خزانه خوب پولی توشه اینم مردم بی خبر میرن میخرن اونی که این کاره هست طرف این مدل سکه نمیره .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
باز تکرار اشتباهات این کار باعث بی ارزش شدن پول ملی وفقیر شدن افراد میشه فقط به خاطر کسری بودجه وحقوق کارمندها یک عده هم پول دار وهمیشه تو صف اینجورکارها
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
ترامپ کجاست؟
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۶۰ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۹ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005YqD
tabnak.ir/005YqD