در حالی که وزیر جهادکشاورزی وعده کاهش قیمت برنج را با توجه به واردات برنج خارجی و فصل برنج نو، داده بود، بازار، از حقیقت دیگری حکایت می کند.

در شرایطی که نرخ کالا‌های اساسی هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد، برنج هم از این قاعده مستثنی نیست و همچنان نرخ صعودی در بازار دارد؛ این درحالی است که وزیر جهاد کشاورزی وعده داده بود که با آغاز فصل برداشت برنج و همچنین لغو ممنوعیت واردات برنج قیمت‌ها کاهشی شود درحالیکه واقعیت بازار چیز دیگری است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزار تنی برنج خارجی توسط بازرگانان با هدف تنظیم بازار انجام شده است و این محموله‌ها به‌شرط تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کشور می‌شود تا بازار برنج مدیریت و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

پیش‌تر نیز فرود عسگری، رئیس کل گمرک در مورد واردات برنج خبر داد که امسال ممنوعیت فصلی برنج برداشته شد و اجازه واردات آن نیز داده شد که به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر ترخیص شده است.

باوجود لغو ممنوعیت فصلی برنج و ثبت سفارش ۱۵۰ هزارتنی برنج خارجی به کشور، اما بررسی های میدانی تابناک نشان می دهد همچنان قیمت برنج بالاست به طوری که قیمت برنج هاشمی و طارم که از برند‌های پرمصرف بازار است نزدیک به ۳۰۰ هزارتومان به فروش می‌رسد و هیچ خبری از کاهش قیمت در بازار نیست.

رصد قیمتی از سایت‌های فروش اینترنتی نشان می‌دهد که برنج طارم کیلویی ۲۹۰ هزارتومان و برنج هاشمی کیلویی ۲۸۹ هزار تومان است همچنین قیمت برنج مهمان نواز به کیلیویی ۲۵۵ هزارتومان رسیده و عنبربو خوزستان هم ۲۵۰ هزار تومان اعلام قیمتی شده است.

به نظر می رسد وجود انحصار در دست چند شرکت بزرگ برای واردات و توزیع برنج مانع از کاهش قیمت‌ها در بازار است و این شرکت‌ها با عرضه قطره‌چکانی برنج به بازار، قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند تا سود بیشتری کسب کنند که البته سازمان تعزیرات به صورت موردی با چندتن از محتکران برخورد کرد، اما گویی این برخورد آنچنان که باید عمل نکرده است.

همچنین با توجه به تورم عمومی و افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید برنج داخلی مانند کود، بذر، سموم و دستمزد کارگران تحت تاثیر قرار گرفته است و همین امر باعث می‌شود که قیمت تمام‌ شده برنج ایرانی برای کشاورز افزایش یابد و در نتیجه، قیمت آن در بازار نیز بالا رود.

البته تجربه نشان داده است که برنجی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، با قیمت بسیار بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این اختلاف قیمت نشان‌دهنده سود‌های کلان واردکنندگان و نبود نظارت کافی بر مراحل توزیع است.

ازسویی دیگر، وجود واسطه‌ها و حلقه‌های تأمین و توزیع که به اندازه کافی تحت نظارت نیستند به تخلفات و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند برای مثال برخی از این حلقه‌ها اقدام به مخلوط کردن برنج خارجی با ایرانی و فروش آن با قیمت بالاتر می‌کنند که همین مساله کنترل قیمت را سخت می‌کند.

به گزارش تابناک، به نظرمی رسد حتی با وجود واردات مقادیر قابل توجهی برنج خارجی، قیمت‌ها به دلایل دیگر پشت پرده مانند انحصار و نبود نظارت کاهش چندانی پیدا نمی‌کند حتی در برخی موارد نیز افزایشی می‌شود.