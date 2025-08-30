ریاست جمهوری یمن از شهادت نخست وزیر و شماری از وزیران همراه او در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به صنعا خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر از المسیره، ریاست‌جمهوری یمن از شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست‌وزیر و شماری از وزرای همراه او در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به صنعاء خبر داد.

در بیانیه ریاست جمهوری یمن آمده است: در اوج نبرد آشکار و تمام عیار با دشمن اسرائیلی، شهادت شماری از رهبران ملی را به مردم و امت اسلامی اعلام می کنیم. شهادت احمد غالب الرهوی نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی به همراه شماری وزیران کابینه در روز پنجشنبه گذشته را اعلام می کنیم.

ریاست جمهوری یمن بیان کرد: دشمن اسرائیلی نخست وزیر و شماری از وزیران را در جریان کارگاه عملی در حال ارزیابی فعالیت یکساله کاری هدف قرار داد. شماری از وزیران بر اثر حمله دشمن اسرائیلی زخمی شده و تحت مراقبت های ویژه هستند.

در این بیانیه آمده است: ما به ملت بزرگ یمن اطمینان می دهیم که دولت به یاری خداوند در چارچوب پیشبرد امور به نقش خود عمل خواهد کرد. نهادهای دولتی همچنان به خدمات رسانی به ملت بزرگ مجاهد و صبور یمن ادامه خواهند داد و حجم این مصیبت وارده هر اندازه که باشد هرگز خلللی در روند خدمات رسانی ایجاد نخواهد کرد. خون شهدا محرکی برای ادامه این مسیر خواهد بود.

ریاست جمهوری یمن بیان کرد: ما به ملتمان و ملت مظلوم فلسطین و فرزندان امت اسلامی و همه آزادگان دنیا اعلام می کنیم که بر موضع اصیل خود در یاری ساکنان غزه پایدار خواهیم ماند و به این روند ادامه می دهیم. همچنان به تقویت نیروهای مسلح خود و توسعه توان آنها برای مقابله با همه چالشها و خطرات ادامه می دهیم، ملت بزرگ یمن در همه زمینه ها و عرصه ها حضور دارند.