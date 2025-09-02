۱۱/شهريور/۱۴۰۴
Tuesday 02 September 2025
۰۲:۳۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
304
304
بازدید
پ
تقاطع مدرس–میرداماد؛ ۵۰ سال پیش
در اینجا تصویری از تقاطع بزرگراه مدرس و بلوار میرداماد را در زمان ساخت اتوبان مدرس در تابستان سال 1354 ملاحظه میکنید.
کد خبر:
۱۳۲۵۵۶۶
تاریخ انتشار:
۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰
02 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۵۵۶۶
|
۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰
02 September 2025
|
304
بازدید
304
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
عکس قدیمی
تقاطع مدرس میرداماد
خیابان
عکس: افشاگری بی سابقه مجری صداوسیما درباره سعید جلیلی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکاندهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیمکشی میکند!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حرم مطهر رضوی ،۱۶۳ سال پیش
عکس قابل تامل از یک بیلبورد در دهه ۸۰
چند عکس از قدیم ببینیم
بازیگر کودک سریال «تولدی دیگر» ۳۵ ساله شد + عکس
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
تقاطع مدرس–میرداماد؛ ۵۰ سال پیش
پشت پرده گفتوگوهای ما با چتجیپیتی!
پایان خونین دعوا بر سر عکسهای مستهجن شوهر
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند
اخطار مهم درباره بازگشت اتباع غیرمجاز به ایران
بمباران کرکوک در حمله به اچسه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
توضیح رگولاتوری درباره تأثیرات سلامتی دکلهای موبایل
بازگشت فردوسی پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰ + عکس
وقتی پزشکیان، روحانی و دارودستهاش نتوانستهاند، چرا سلیمانیها را زیرسوال میبرید؟
همدلی پلیس با مجرم دوست داشتنی!
لاپید: پیروزی نتانیاهو پایان صهیونیسم خواهد بود
مرگ ناگهانی ۴ نامزد حزب افراطی آلمان در آستانه انتخابات
ارزیابی عبدالله گنجی از مصاحبه خود با پزشکیان
عکس: افشاگری بی سابقه مجری صداوسیما درباره سعید جلیلی
اروپا مجری اوامر ترامپ و رژیم صهیونیستی شده است
وب گردی
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف میکنند، خوب هم مصرف میکنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شدهایم!
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
مصاحبه توجهبرانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
ترامپ کجاست؟
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را میزند!
نفرات برتر کنکور اعلام شدند
مرگ ترامپ در هالهای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
جنجالهای اعلام برترینهای کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
شغل والدین رتبههای برتر کنکور
لحظات شعار جنجالی در نماز جمعه تهران؛ چه گفتند؟
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
(۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
(۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
(۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
(۱۶۰ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف میکنند، خوب هم مصرف میکنند!
(۱۵۱ نظر)
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
(۱۲۶ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
(۱۲۵ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
(۱۱۴ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
(۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
(۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
(۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
(۸۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۷ نظر)
tabnak.ir/005Yq6
tabnak.ir/005Yq6
کپی شد