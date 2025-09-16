En
کد خبر:۱۳۲۵۵۴۹
ریتم؛

فقط برو ؛ بهنام بانی

فقط برو قطعه‌ای از بهنام بانی خواننده پاپ ایران است. اجرای زنده این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
موسیقی ریتم ویدیو موزیک ویدیو فیلم موزیک موسیقی ایرانی موسیقی ایران بهنام بانی لیریک لیریک آهنگ متن متن آهنگ ترانه
