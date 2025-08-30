En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جوانان والیبال ایران فینالیست شدند

تیم والیبال جوانان ایران در نیمه نهایی قهرمانی جهان به مصاف آمریکا رفت و با نتیجه قاطع 3 بر صفر حریفش را شکست داد و حریف ایتالیا در فینال شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۵۴۴
| |
482 بازدید
جوانان والیبال ایران فینالیست شدند

به گزارش تابناک به نقل از صفحه رسمی فدراسیون والیبال؛ تیم ملی والیبال جوانان ایران که با شکست آرژانتین و چین در مراحل اول و دوم حذفی به جمع چهار تیم مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها صعود کرده بود، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در سالن اصلی مسابقات به مصاف آمریکا رفت و سه بر صفر مقتدرانه این تیم را شکست داد.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا هشتمین برد متوالی خود در این رقابت‌ها را به دست آورند و به فینال صعود کنند.

تیم ملی والیبال جوانان این دیدار را با ترکیب عمران کوک‌جیلی، سید متین حسینی، آرمین قلیچ نیازی، علی ممبینی، آرین محمودی نژاد، طا‌ها بهبودنیا و سیدمرتضی طباطبایی (لیبرو) آغاز کرد که نسبت به دیدار روز قبل مقابل چین یک تغییر داشت.

پویا آریاخواه، شایان محرابی دیگر بازیکنان ایران در این مسابقه بودند که با نظر سرمربی وارد زمین شدند. عماد کاکاوند، مرتضی نریمانی و محمدمانی علیخانی نیز دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان ایران در این رقابت‌ها هستند.

داورانی از مکزیک و استرالیا قضاوت دیدار ایران و آمریکا را برعهده داشتند که به مدت ۸۸ دقیقه طول کشید.

علی ممبینی با کسب ۱۹ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.

تیم ملی والیبال جوانان ایران که مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است، ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز یکشنبه نهم شهریور و در دیدار نهایی این رقابت‌ها به مصاف ایتالیا می‌رود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
والیبال تیم والیبال فینال
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
والیبال ایران، حریف لهستان را هم در هم کوبید
مجمع سالیانه فدراسیون والیبال به تعویق افتاد/ دستور لغو چگونه صادر شد؟
والیبال جوانان ایران در یک‌هشتم نهایی حریف آرژانتین شد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۵ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۴ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۲ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۷ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۸۰ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۷۴ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005Ypk
tabnak.ir/005Ypk