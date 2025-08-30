۰۸/شهريور/۱۴۰۴
Saturday 30 August 2025
۱۷:۳۷
بین الملل
»
آمریکا
پ
ترامپ به شایعات مرگش پایان داد
اولین تصویر از دونالد ترامپ پس از شایعات اخیر مرگش؛ باشگاه گلف ویرجینیا
تاریخ انتشار:
۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۹
30 August 2025
برچسب ها
دونالد ترامپ
مرگ ترامپ
شایعه
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت میبریم؟
مطالب مرتبط
نخستین تصاویر دونالد ترامپ در زمین گلف پس از شایعه مرگ
شوخی کاربران آمریکایی با جیدیونس و خبر مرگ ترامپ
رد شایعه مرگ ترامپ
نسخه بنر فوت ترامپ برای نصب در نیویورک
مرگ ترامپ در هالهای از ابهام؛ «خبر مرگش» ترند شد!
ترامپ کجاست؟
ترامپ زیر سایه پیشگویی سیمپسونها
️مرگ ترامپ دلیل نیمه افراشته شدن پرچم کاخ سفید است؟
آخرین اخبار
آقای ظریف از مردم عذرخواهی کن!
جوانان والیبال ایران فینالیست شدند
باکسهای بلوبانک؛ راهکاری هوشمند برای مدیریت پول
ترامپ به شایعات مرگش پایان داد
پذیرایی در جلسات دفاع ممنوع شد
راز موفقیت خواهران دوقلوی رتبه برتر کنکور امسال
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
برگزاری نشست مشترک سران قوا
پشت پرده فروش آب به کشورهای همسایه/ یارانه ایرانی ها در جیب افغانی ها و اماراتی ها
تهدید ایران به خروج از NPT در پاسخ به اروپا
رد شایعه مرگ ترامپ
اروپا چرا اکنون ماشه را کشید؟
جدایی توافقی وحید امیری از پرسپولیس
سوال نماینده سابق مجلس از اژهای
ترامپ زیر سایه پیشگویی سیمپسونها
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بینالمللی میشوی!
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
(۴۵۵ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
(۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۱۶۴ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
(۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
(۱۳۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
(۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
(۱۱۵ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۷ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
(۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی میکند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!
(۸۰ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ میروند، دلایلش هم معلوم است!
(۷۶ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
(۷۴ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟
(۶۷ نظر)
