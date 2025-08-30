En
پذیرایی در جلسات دفاع ممنوع شد

بر اساس بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم،‌ پذیرایی در جلسات دفاع ممنوع شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۵۳۶
| |
1152 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ طی بخشنامه‌ای به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی کشور اعلام شد که در راستای حفظ شئونات و تمرکز علمی در برگزاری جلسات پیش‌دفاع و دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیر ضروری به دانشجویان و رقابت‌های ناسالم مرتبط با این موضوع، از پذیرایی‌های تشریفاتی و ارائه و دریافت هرگونه هدایا خودداری شود.

دکتر رضا نقی‌زاده، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این بخشنامه رعایت موارد زیر را خواستار شد:

الف- پذیرایی جلسات به دور از تشریفات و محدود به چای، آب و در صورت نیاز بیسکویت ساده توسط دانشکده باشد. سرو غذاهای گرم میان وعده‌های مفصل یا پذیرایی‌های تشریفاتی ممنوع می‌باشد.

ب - ارائه و دریافت هر گونه هدیه یا موارد مشابه در جلسه پیش دفاع و دفاع ممنوع است.

ج - مکان دفاع صرفاً در سالن یا مکان تعیین شده توسط دانشگاه/ مؤسسه انجام پذیرد.

د - مسئولیت نظارت بر اجرای این ابلاغیه در جلسه پیش دفاع و دفاع برعهده نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه/ مؤسسه می‌باشد.

 

