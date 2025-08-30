بابک زنجانی: حراج سکه با قیمت غیرواقعی

اکانت منتسب به بابک زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس، بانک مرکزی را به حراج سکه با حباب و قیمت غیرواقعی متهم کرد

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ بانک مرکزی در اولین هفته شهریور امسال با اختلافی اندک نسبت به بازار آزاد اقدام به حراج سکه کرد و همین اتفاق موجب حاشیه‌ای جدید در بازار طلا و سکه شد. اکانت منتسب به بابک زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس، بانک مرکزی را به حراج سکه با حباب و قیمت غیرواقعی متهم کرد. ۲۴ ساعت بعد بانک مرکزی از طریق سخنگوی مرکزی مبادله ارز و طلا توضیحاتی درباره سازوکار حراج سکه ارائه داد که به شکل غیرمستقیم جوابی به ادعای بابک زنجانی تعبیر شد. در گزارشی که می‌خوانید، به ساده‌ترین شکل ممکن ادعای بابک زنجانی و پاسخ بانک مرکزی را بررسی می‌کنیم.

فرمول قیمت‌گذاری سکه چیست؟

قیمت سکه فرمول ساده‌ای دارد. ضرب قیمت روز جهانی انس در قیمت روز دلار به عددی می‌رسد و این عدد را باید در ۴.۲ تقسیم کرد.

همین فرمول ساده محاسبه‌ای برای تعیین قیمت تمام‌سکه محسوب می‌شود و به کمک این فرمول می‌توانیم قیمت واقعی سکه تمام‌بهار آزادی را حساب کنیم.

مثلا الان که انس جهانی سه هزار و ۴۴۸ دلار است و در بازار آزاد قیمت دلار را ۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان درنظر می‌گیرند، هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی باید حدود ۸۱ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان معامله شود، اما اگر سری به صرافی‌ها بزنید، متوجه عدد و رقم‌های دیگری می‌شوید.

قیمت سکه تمام‌بهار طرح قدیم را ۸۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان اعلام می‌کنند و بابت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌گیرند.

حباب سکه چیست؟

حباب سکه اختلاف قیمت روز سکه در بازار و قیمت واقعی و ذاتی را نشان می‌دهد. اتفاقی که به‌خاطر تقاضا و حجم درخواست خرید به‌وجود آمده و همیشه خدا هم وجود دارد.

خانه

/

اقتصاد

کد خبر: ۸۹۹۴۱۹،

۱۲:۰۹ - ۰۸ شهریور ۱۴۰۴

فرمول قیمت‌گذاری سکه

دعوای بابک زنجانی و بانک مرکزی؛ حق با چه کسی است؟

دعوای بابک زنجانی و بانک مرکزی؛ حق با چه کسی است؟

اکانت منتسب به بابک زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس، بانک مرکزی را به حراج سکه با حباب و قیمت غیرواقعی متهم کرد

تبلیغات

فرارو- حباب تمام‌سکه در بازار به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده است.

به‌گزارش فرارو؛ بانک مرکزی در اولین هفته شهریور امسال با اختلافی اندک نسبت به بازار آزاد اقدام به حراج سکه کرد و همین اتفاق موجب حاشیه‌ای جدید در بازار طلا و سکه شد. اکانت منتسب به بابک زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس، بانک مرکزی را به حراج سکه با حباب و قیمت غیرواقعی متهم کرد. ۲۴ ساعت بعد بانک مرکزی از طریق سخنگوی مرکزی مبادله ارز و طلا توضیحاتی درباره سازوکار حراج سکه ارائه داد که به شکل غیرمستقیم جوابی به ادعای بابک زنجانی تعبیر شد. در گزارشی که می‌خوانید، به ساده‌ترین شکل ممکن ادعای بابک زنجانی و پاسخ بانک مرکزی را بررسی می‌کنیم.

فرمول قیمت‌گذاری سکه چیست؟

قیمت سکه فرمول ساده‌ای دارد. ضرب قیمت روز جهانی انس در قیمت روز دلار به عددی می‌رسد و این عدد را باید در ۴.۲ تقسیم کرد.

همین فرمول ساده محاسبه‌ای برای تعیین قیمت تمام‌سکه محسوب می‌شود و به کمک این فرمول می‌توانیم قیمت واقعی سکه تمام‌بهار آزادی را حساب کنیم.

مثلا الان که انس جهانی سه هزار و ۴۴۸ دلار است و در بازار آزاد قیمت دلار را ۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان درنظر می‌گیرند، هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی باید حدود ۸۱ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان معامله شود، اما اگر سری به صرافی‌ها بزنید، متوجه عدد و رقم‌های دیگری می‌شوید.

قیمت سکه تمام‌بهار طرح قدیم را ۸۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان اعلام می‌کنند و بابت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۹۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌گیرند.

حباب سکه چیست؟

حباب سکه اختلاف قیمت روز سکه در بازار و قیمت واقعی و ذاتی را نشان می‌دهد. اتفاقی که به‌خاطر تقاضا و حجم درخواست خرید به‌وجود آمده و همیشه خدا هم وجود دارد.

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی به‌عنوان مثال باید ۸۱ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان باشد، اما سکه طرح قدیم را با حباب چهار میلیون و تقریبا ۲۸۵ هزار تومانی می‌فروشند و قریب ۱۳ میلیون تومان از قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید را نیز حباب تشکیل داده.

حباب سکه برای تمام قطعه‌ها وجود دارد. طوریکه بیش از ۹ میلیون تومان از قیمت فعلی نیم‌سکه و هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از قیمت ربع‌سکه را باید حباب بدانیم. دقیقا همینجا اکانت منتسب به بانک زنجانی نسبت به فروش سکه توسط بانک مرکزی، حساسیت ایجاد می‌کند.

دعوای بانک و بابک سر سکه

حراج سکه بانک مرکزی روز چهارشنبه پنجم شهریور با میانگین قیمت ۸۵ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان به‌ازای سکه تمام‌بهار به پایان رسید. آن روز ارزش انس جهانی سه هزار و ۳۹۰ دلار و نرخ دلار آزاد ۹۶ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام می‌شد و به‌همین خاطر ارزش واقعی سکه تمام‌بهار آزادی قریب ۷۸ میلیون تومان درنظرگرفته می‌شد.

بلافاصله در صفحه منتسب به بانک زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس ادعایی درباره عرضه سکه با حباب و قیمت غیرواقعی مطرح شد. بانک مرکزی هم درجواب این ادعا اعلام کرد در تعیین قیمت سکه‌های پیش‌فروش نقشی ندارد و عرضه و تقاضای خود مردم در پیدایش قیمت‌ها موثر است.

بانک مرکزی دو نوع عرضه سکه در دستور کار دارد؛ حراج و پیش‌فروش. در سازوکار حراج که انتقاد‌هایی درباره قیمت‌ها وجود دارد، بانک مرکزی نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارد و در نحوه پیش‌فروش با نرخی زیر قیمت واقعی سکه ورود می‌کند.

آخرین پیش‌فروش سکه بانک مرکزی که با قیمت‌گذاری از سوی این نهاد انجام شد، به اسفند سال گذشته برمی‌گردد. آن روز بانک مرکزی هر قطعه سکه تمام‌بهار را با قیمت ۵۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برای فروش گذاشت.

انس جهانی آن روز در محدوده دو هزار و ۹۱۶ دلار قرار داشت و دلار آزاد ۹۲ هزار و ۲۸۵ تومان. ارزش واقعی سکه در همان روز ۶۴ میلیون و ۷۰ هزار تومان بود و صراف‌ها هر قطعه سکه تمام را در محدوده ۷۷ میلیون می‌فروختند.