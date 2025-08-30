راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟

بازار ارز دوباره در دستان ناتوانی بانک مرکزی گرفتار شده است. قیمت دلار این روزها رکورد تازهای به نام خود ثبت کرده و به مرز ۱۰۴ هزار تومان رسیده است؛ رشدی که تنها یک چیز را ثابت میکند: بیتوجهی بانک مرکزی به شرایط واقعی بازار و مدیریت آن.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در این شرایط بحرانی که بهای دلار روند صعودی در پیش گرفته است، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، که قرار بود بحرانهای ارزی را مدیریت کند، به نظر میرسد همچون گذشته به جای تصمیمات فنی و تخصیصی، به کانالهای تلگرامی و فضای مجازی نگاه ویژهای دارد.
فرزین به دنبال مقصر جهش دلار میگردد؟
از سال گذشته تا امروز، نرخ دلار افزایش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که فرزین در اظهارنظری عجیب در دی ماه سال گذشته، مشکلات بازار ارز را به گردن یک کانال تلگرامی آمریکایی به نام «بنبست» انداخته بود. فرزین در آن زمان مدعی بود که این کانال از ساعت ۹ صبح نرخ دلار را برای تمامی صرافیها تعیین میکند. این سخنان عجیب از شخص اول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها سوالات بیجوابی را مطرح کرد، بلکه این پرسش را به وجود آورد که آیا بانک مرکزی ایران واقعا درگیر مدیریت بازار ارز است یا صرفاً در پی پیدا کردن مقصر در فضای مجازی؟
حالا در شرایطی که بازار ارز به سرعت در حال صعود است، برخی از فعالان اقتصادی مدعی هستند که فرزین به جای گرفتن سیاستهای جدی و پاسخگویی به نیاز ارزی مردم و فعالان اقتصادی، بیشتر توجه خود را به این کانالهای تلگرامی معطوف کرده است. رئیس کل بانک مرکزی که در گذشته تلاش داشت مشکلات ارزی را به فضاسازی رسانهای نسبت دهد، احتمالا این روزها در پی معرفی یک کانال تلگرامی جدید برای فرافکنی بحران ارزی است. سوال اینجاست: آیا بانک مرکزی به جای مدیریت علمی و تخصصی بازار ارز، تنها به دنبال مقصرسازی در کانالهای تلگرامی است؟
راهکار عجیب فرزین برای کاهش قیمت دلار!
در این میان، به تازگی یکی از فعالان اقتصادی از گفتگویش با فرزین خبر داده و اظهار کرده است که از رئیسکل بانک مرکزی پرسیده که چطور قصد دارد نرخ ارز را کنترل کند. فرزین در پاسخ گفته است که «کانالهای تلگرامی درست کردهایم و به مردم القا میکنیم که دلار به سمت پایین میآید و مردم هم بر اساس این اطلاعات، دلار را پایین میکشند.» این اظهارنظر اگر درست باشد، نه تنها نشاندهنده مدیریت ناکارآمد بانک مرکزی است، بلکه گواهی بر این است که فرزین بیشتر از آنکه به دنبال سیاستهای عملی و فنی باشد، به دنبال استفاده از کانالهای تلگرامی به عنوان ابزاری برای کنترل غیرواقعی نرخ ارز است.
حذف تخصص گرایی در معاونت ارزی بانک مرکزی
مسلما مدیریت ارزی در بانک مرکزی باید در دست کارشناسان با تجربه و آگاه به امور ارزی و بین المللی باشد، اما در اقدامی عجیب، معاون ارزی بانک مرکزی در ماههای اخیر تغییر کرده است و فردی بدون تخصص ارزی و صرفا سابقه خودرویی به عنوان جایگزین معرفی شده است. این تصمیمات غیرحرفهای و غیرکارشناسانه، نه تنها بحران ارزی را حل نکرده، بلکه وضعیت بازار را پیچیدهتر کرده است.
در شرایطی که دلار حالا به مرز ۱۰۴ هزار تومان رسیده، سوالات جدیتری در مورد نحوه مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی به وجود آمده است. تجربه گذشته نشان میدهد که فرزین به جای پرداختن به مشکلات واقعی بازار، بیشتر به دنبال مقصر در کانالهای تلگرامی است. اما حالا دیگر زمان آن رسیده که بانک مرکزی به جای فضاسازیهای مجازی، به راهحلهایی واقعی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی روی آورد. بنابراین، آیا بانک مرکزی همچنان به سیاستهای بیتأثیر خود ادامه میدهد یا بالاخره قدمی عملی و علمی برای حل بحران ارزی برخواهد داشت و از نیروهای متخصص ارزی استفاده میکند؟
