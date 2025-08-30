En
اینترنشنال نگران اخلاق حرفه‌ای شد

عصبانیت گزارشگر تلویزیون اینترنشنال از حضور خبرنگاران خارجی از جمله BBC و CNN در ایران برای روایت جنگ ۱۲روزه
کد خبر: ۱۳۲۵۵۰۴
1046 بازدید

 به گزارش تابناک؛  گزارشگر تلویزیون اینترنشنال از حضور خبرنگاران خارجی از جمله BBC و CNN در ایران برای روایت جنگ ۱۲روزه عصبانی شد.
کارشناس اینترنشنال: رفتار خبرنگار CNN غیر حرفه‌ای بود!

اینترنشنال بی بی سی اخلاق حرفه‌ای
