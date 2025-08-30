En
‌️‌مرگ ترامپ دلیل نیمه افراشته شدن پرچم کاخ‌ سفید است؟

برخی رسانه‌ها خبر از نیمه افراشته شدن پرچم های کاخ سفید داده و آن را به وضعیت سلامتی ترامپ ربط داده اند. اما داستان پرچم های نیمه افراشته چیست؟
کد خبر: ۱۳۲۵۴۹۸
1421 بازدید
به گزارش تابناک؛ برخی رسانه‌ها خبر از نیمه افراشته شدن پرچم‌های کاخ سفید داده و آن را به وضعیت سلامتی ترامپ ربط داده‌اند. اما داستان پرچم‌های نیمه افراشته چیست؟

بر اساس اعلام رسمی کاخ سفید، ترامپ در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۵، به‌منظور ادای احترام به قربانیان تیراندازی در کلیسای Annunciation در مینیاپولیس، دستور داد که پرچم ایالات متحده در کاخ سفید و تمامی ساختمان‌های دولتی، پست‌های نظامی، ایستگاه‌های دریایی و کشتی‌های نیروی دریایی فدرال تا غروب ۳۱ اوت ۲۰۲۵ در حالت نیمه‌افراشته قرار گیرد.

این اقدام در پی تیراندازی مرگبار در روز ۲۷ اوت ۲۰۲۵ در کلیسای Annunciation در مینیاپولیس صورت گرفت که منجر به کشته شدن دو کودک و زخمی شدن ۱۷ نفر دیگر شد. مهاجم، رابین وستمن، پس از ارتکاب این حمله، خود را کشت. مقامات فدرال این حادثه را به‌عنوان یک عمل تروریسم داخلی و جرم نفرت‌انگیز مورد بررسی قرار داده‌اند.

مرگ ترامپ نیمه افراشته پرچم آمریکا
نمرده متاسفانه
