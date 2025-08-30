به گزارش تابناک؛ برخی رسانهها خبر از نیمه افراشته شدن پرچمهای کاخ سفید داده و آن را به وضعیت سلامتی ترامپ ربط دادهاند. اما داستان پرچمهای نیمه افراشته چیست؟
بر اساس اعلام رسمی کاخ سفید، ترامپ در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۵، بهمنظور ادای احترام به قربانیان تیراندازی در کلیسای Annunciation در مینیاپولیس، دستور داد که پرچم ایالات متحده در کاخ سفید و تمامی ساختمانهای دولتی، پستهای نظامی، ایستگاههای دریایی و کشتیهای نیروی دریایی فدرال تا غروب ۳۱ اوت ۲۰۲۵ در حالت نیمهافراشته قرار گیرد.
این اقدام در پی تیراندازی مرگبار در روز ۲۷ اوت ۲۰۲۵ در کلیسای Annunciation در مینیاپولیس صورت گرفت که منجر به کشته شدن دو کودک و زخمی شدن ۱۷ نفر دیگر شد. مهاجم، رابین وستمن، پس از ارتکاب این حمله، خود را کشت. مقامات فدرال این حادثه را بهعنوان یک عمل تروریسم داخلی و جرم نفرتانگیز مورد بررسی قرار دادهاند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید