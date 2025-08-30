En
ساوه‌شمشکی سرپرست ایران در المپیک زمستانی

در پی برگزاری پنجاه و چهارمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک؛ با تایید اعضای هیئت اجرایی و با حکم محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک؛ بهرام ساوه شمشکی رسما بعنوان سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های زمستانی ۲۰۲۶ میلان_کورتینا منصوب شد تا درفرصت حدود ۶ ماهه تا آغاز بازی‌ها فعالیت‌های مربوط به اعزام کاروان را پیگیری نماید.
به گزارش  تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در متن این حکم آمده است:

جناب آقای بهرام ساوه شمشکی

نظر به سوابق ارزشمند و شایستگی جنابعالی و با استناد به مصوبه پنجاه و چهارمین نشست هیئت اجرایی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ به موجب این حکم به عنوان "سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک زمستانی میلان_کورتینا ۲۰۲۶ منصوب می‌شوید.

امیدوارم با استعانت از خداوند متعال ضمن حضور موثر و مفید در تعامل، همکاری و ارتباط مطلوب با مدیریت‌ها و سایر ارکان وابسته به کمیته ملی المپیک و سایر تشکل‌های بین المللی که در عرصه ورزش فعالیت می‌نمایند، موفق و موید باشید.

"محمود خسروی وفا"

واقعا این ساوه شمشکی ها به کجا وصل هستن ایشون همیشه در اخبار ورزشی در کوه و برف هست
