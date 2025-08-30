به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در متن این حکم آمده است:
جناب آقای بهرام ساوه شمشکی
نظر به سوابق ارزشمند و شایستگی جنابعالی و با استناد به مصوبه پنجاه و چهارمین نشست هیئت اجرایی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ به موجب این حکم به عنوان "سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای المپیک زمستانی میلان_کورتینا ۲۰۲۶ منصوب میشوید.
امیدوارم با استعانت از خداوند متعال ضمن حضور موثر و مفید در تعامل، همکاری و ارتباط مطلوب با مدیریتها و سایر ارکان وابسته به کمیته ملی المپیک و سایر تشکلهای بین المللی که در عرصه ورزش فعالیت مینمایند، موفق و موید باشید.
"محمود خسروی وفا"
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید