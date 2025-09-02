En
تعداد بازدید : 71
کد خبر:۱۳۲۵۴۶۹
345 بازدید
ریتم؛

تکنوازی تنبور؛سهراب پورناظری

تک نوازی قطعه‌ای از سهراب پورناظری نوازنده موسیقی سنتی را در تابناک می‌بینید
برچسب‌ها:
موسیقی ریتم ویدیو موزیک ویدیو فیلم موزیک موسیقی ایرانی موسیقی ایران سهراب پورناظری تنبور
