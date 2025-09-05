۱۴/شهريور/۱۴۰۴
Friday 05 September 2025
۰۷:۳۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
موسیقی
تعداد بازدید : 24
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کیفیت 480
کیفیت 284
<div id="video-display-embed-code_2095602" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1325467/2095602?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۲۵۴۶۷
کد خبر:۱۳۲۵۴۶۷
318
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴
05 September 2025
ریتم
انت حبیبی ؛ مهدی مقدم
انت حبیبی قطعهای از مهدی مقدم خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی این قطعه را در تابناک میبینید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
https://www.tabnak.ir/005YoV
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
موسیقی
ریتم
ویدیو
موزیک ویدیو
فیلم
موزیک
موسیقی ایرانی
مهدی مقدم
لیریک
متن آهنگ
لیریک آهنگ
ترانه
ویدیوهای مرتبط
دردونه ؛ احسان دریادل
دردونهای قطعهای از احسان دریادل خواننده ایرانی است. موزیک ویدیوی این...
انت حبیبی ؛ مهدی مقدم
انت حبیبی قطعهای از مهدی مقدم خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
زمستان ؛ آرمان گرشاسبی
زمستان قطعهای از خواننده پاپ کشورمان است. که در موزیک ویدیو این قطعه را...
پشت پرده لغو کنسرت شجریان
علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره لغو کنسرت شجریان توضیحاتی داد که...
ادبیات مجری تلویزیون درباره درآمد کنسرت علیرضا قربانی
محمد جعفر خسروی، مجری تلویزیون عکس العمل قابل تاملی نسبت به گردش مالی...
رفاقت تتلو با شوهر مهناز افشار در زندان اوین
یاشار سلطانی زندانی سابق میگوید: «امیر تتلو با یاسین رامین شوهر مهناز...
جزئیات عفو امیر تتلو؛ درخواست از رهبر انقلاب؟
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با تایید اینکه توبه امیر تتلو احراز شده،...
یه من یه تو ؛ عرشیاس
یه من یه تو قطعه ای از خواننده پاپ کشور عرشیاس است.موزیک ویدیو این قطعه...
تصاویر همایون شجریان در میدان آزادی برای کنسرت
همایون شجریان با انتشار تصاویری از آوازخوانیاش پشت موتور در دور میدان...
تکنوازی تنبور ؛ سهراب پورناظری
تک نوازی قطعهای از سهراب پورناظری نوازنده موسیقی سنتی را در تابناک...
اگر دوباره جنگ شود چه میکنید؟ پاسخ همایون شجریان
همایون شجریان در پاسخ به این پرسش که «اگر دوباره جنگ شود چه میکنید؟»...
جزئیات کنسرت رایگان همایون شجریان در میدان آزادی
همایون شجریان با اعلام خبری غافلگیرکننده از برگزاری یک کنسرت رایگان در...
خاطره ابطحی از برخورد کمیته با صدای شجریان
محمد علی ابطحی گفت: «خودم شاهد بودم که اتومبیلی را وقتی گشت کمیته...
علت ممنوع الفعالیتی رضا صادقی فاش شد
مهدی جعفرپور با اسم هنری «چرسی» رپر ایرانی در گفت و گو با علی ضیا علت...
خاطره شهرداد روحانی از همکاری با بلک کتس
خاطره جالب «شهرداد روحانی» استاد موسیقی کلاسیک از عضویت همکاری با گروه...
مقام دولتی: مارتیک و خوانندگان سرشناس با خیال راحت به کشور بازگردند
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت چهاردهم در واکنش به طرح مسئله...
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
فاطمه صولتی مشهور به شهره صولتی خواننده لس آنجلسی در کنسرتش گفته پس از...
مارتیک: دعوت بازگشت به ایران را قبول میکنم
مارتیک قرهخانیان با نام هنری مارتیک خواننده و آهنگساز ارمنی اهل ایران...
اعلام شرایط پذیرش توبه امیر تتلو؛ چگونه قسر در رفت؟
جزئیات پذیرش توبه امیرحسین مقصودلو مشهور به امیر تتلو را میبینید و...
حمله سنگین خواننده لس آنجلسی به بهنام بانی در آمریکا!
حمید طالب زاده با حمله به بهنام بانی بابت کنسرت در آمریکا، او را نماینده...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود