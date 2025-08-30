وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: زمانی که بحث عدم صدور ویزا را مطرح کردند، گفتند که این موضوع شامل حال ورزشکاران و تیم‌های ورزشی نمی‌شود. خیلی بعید می‌دانم که این اتفاق رخ بدهد. این یک آبروریزی بزرگ برای دولت آمریکا است که به تیم ملی ایران، آن هم بعد از صعود مقتدرانه به جام جهانی روادید ندهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پیشتر بوده‌اند و حالا هم هستند سیاستمدارانی که در ورزش دستی بر آتش دارند؛ نه تنها خودشان ورزش می‌کنند بلکه ذره‌بین به دست، اطلاعات ریز، اما فراوانی از رشته‌های مختلفِ این حوزه به‌دست می‌آورند. نمونه‌هایی از این دست بسیارند؛ از جمله هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری سابق ونزوئلا که علاقه بسیاری به بیسبال داشت و حتی یک بار در ترکیب تیم منتخب کشورش نیز قرار گرفت. یا دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق انگلستان که عرق ویژه‌ای به دوومیدانی داشت و البته ولادیمیر پوتین که در رشته جودو حتی عنوان قهرمانی را نیز در کارنامه دارد و همیشه نشان داده که پیگیر این رشته پرطرفدار در روسیه است.

در کشورمان نیز مسعود پزشکیان یک رئیس‌جمهور کاملاً ورزشی است؛ او هرگز علاقه خود به رشته فوتبال و باشگاه تراکتور را کتمان نکرده. رئیس‌جمهور بار‌ها راهی ورزشگاه شده و رقابت‌های فوتبال را از نزدیک تماشا کرده است. همچنین سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که میهمان خبرگزاری ایرنا بود، در زمینه ورزش و به‌خصوص فوتبال به‌قدری معلومات دارد که گویی روزانه ساعات بسیاری از اوقات فراغت خود را با این رشته پرطرفدار سپری می‌کند.

عراقچی در میان تمام دغدغه‌های ریز و درشتی که در ماه‌های اخیر داشته، پیگیر اخبارِ ورزش نیز بوده و با وسواس خاصی آنها را دنبال کرده؛ موضوعی که در نوع خود جالب است و پر اهمیت.

وقتی عراقچی به تحریریه ورزشی ایرنا رسید، دقایقی توقف کرد؛ با چهره‌ای شاداب که نشانی از خستگی ساعت‌ها رفت و آمد و سئوال و جواب در آن دیده نمی‌شد. پرسش اول، از قبل در ذهن‌مان نقش بسته بود؛ بنابراین بدون فوت وقت و در مواجهه با وزیر امور خارجه این سئوال را طرح کردیم: «بعد از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ و با توجه به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک، شایعه‌ای به راه افتاد که شاید ایالات متحده برای صدور روادید به بازیکنان و کادرفنی ما کارشکنی کند. می‌خواهیم بدانیم دولت و به‌خصوص وزارت امور خارجه در صورت جدی شدن این شایعه، چه تمهیداتی اندیشیده‌اند؟»

اینجا بود که وزیر امور خارجه ایران نشان داد حتی در شرایط فعلی که انواع و اقسام دغدغه‌ها را در ذهن دارد، پیگیری اخبارِ فوتبال را نیز فراموش نکرده است: «تا جایی که می‌دانم بازی‌های ما در دور مقدماتی در مکزیک برگزار می‌شود و این بحث فعلاً موضوعیت ندارد.»

این مسأله را با عراقچی در میان گذاشتیم که اگر تیم ملی به دور دوم صعود کند، آن‌وقت است که احتمال میزبانی آمریکا وجود دارد که او پاسخ جالبی به این موضوع داد: «زمانی که بحث عدم صدور ویزا را مطرح کردند، گفتند که این موضوع شامل حال ورزشکاران و تیم‌های ورزشی نمی‌شود. خیلی بعید می‌دانم که این اتفاق رخ بدهد. این یک آبروریزی بزرگ برای دولت آمریکا است که به تیم ملی ایران، آن هم بعد از صعود مقتدرانه به جام جهانی روادید ندهد. تقریباً غیرممکن است که به کاروان ما ویزا ندهند.»

آخرین صحبت‌های سیدعباس عراقچی در مواجهه با سئوال‌های ما، وعده‌ای بود برای بازیکنان و کادرفنی تیم ملی ایران: «شما دعا کنید تیم ملی از مرحله اول بالا بیاید، ویزای آمریکای بازیکنان و کادرفنی با ما.»

پرسش بعدی از وزیر امور خارجه کشورمان، عضویت ایشان در هیئت‌رئیسه فدراسیون بدنسازی بود. عراقچی تأکید کرد که در این فدراسیون هیچ سمتی ندارد: «من همان زمان که وزیر شدم، استعفا کردم.»

سئوال پایانی از عراقچی پیرامون بحث دیپلماسی ورزشی بود. وزیر امور خارجه، اما برای نخستین بار از فعالیت‌هایی که در این زمینه انجام داده، رونمایی کرد: «یک روز دیگر می‌آیم و در این مورد صحبت‌هایی جامع را انجام می‌دهم. من سال‌ها روی این موضوع کار کرده‌ام و به نظرم دیپلماسی ورزشی برای تعامل با سایر کشور‌ها می‌تواند کمک بسیاری به ما کند. به شخصه همیشه از این موضوع استقبال کرده‌ام.»