دیدار لاریجانی با دبیر شورای امنیت ارمنستان

«آرمن گریگوریان» دبیر شورای امنیت ارمنستان با «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۴۴۰
452 بازدید
دیدار لاریجانی با دبیر شورای امنیت ارمنستان
