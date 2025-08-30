پوتین از نوع رابطه اش با چین پرده برداری کرد

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در مصاحبهای با خبرگزاری رسمی چین - شینهوا - و در آستانه سفری رسمی به این کشور به منظور شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای در تیانجین و همچین حضور در مراسم روز پیروزی، سفر «شی جینپینگ» همتای چینی خود به روسیه در ماه مه را یادآور شد و آن را موفقیتی چشمگیر دانست.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور چین را «دوست» خود خواند و خاطرنشان کرد که سفر او به روسیه در ماه مه بسیار موفقیتآمیز بوده است.
رئیس جمهور روسیه همچنین گفت، این سفر توجه جهانی را به خود جلب کرد و در روسیه نیز مورد توجه زیادی قرار گرفت. به گفته او، همچنین سفر رئیس جمهور چین به روسیه دستاوردهای بزرگی داشت که شامل بیانیهای مشترک جامع و امضای یک بسته درباره اسناد دوجانبه بود.
پوتین افزود: «سفر رئیس جمهور چین به مسکو یک اهمیت نمادین برای توسعه بیشتر روابط دو کشور داشت. ما بار دیگر بر انتخاب استراتژیک مردم خود مبنی بر تقویت سنتهای حسن همجواری، دوستی و همکاری بلندمدت و سودمند متقابل تاکید کردیم.»
رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه به دنبال تعمیق بیشتر همکاری و گفتوگوها با شی جینپینگ در تمامی حوزهها و تبادل دیدگاههای مربوط به مسائل بینالملل و منطقهای است، افزود: «بهزودی از رئیس جمهور چین دعوت میکنم تا به مسکو بیاید و من هم به پکن خواهم رفت. در روسیه، ما عمیقا از تعهد واقعی رئیس جمهور چین برای پیشبرد مشارکت جامع و همکاری استراتژیک خود قدردانی میکنیم.»
اهمیت رهبری شی در این برهه «چالشبرانگیز»
وی در ادامه تاکید کرد: «شی جینپینگ با نهایت احترام با تاریخ کشورش برخورد میکند. او رهبر واقعی یک قدرت بزرگ جهانی، مردی با اراده قوی، برخوردار از بینش استراتژیک و جهانبینی جهانی و در تعهد خود به منافع ملی تزلزلناپذیر است. برای چین از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است که چنین شخصی در این برهه چالشبرانگیز و محوری در امور بینالمللی، سکان امور را در دست دارد.»
پوتین در ادامه افزود: «در روسیه، ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که مقاومت قهرمانانه چین یکی از عوامل حیاتی بود که مانع از آن شد که ژاپن در تاریکترین ماههای ۱۹۴۱-۱۹۴۲ از پشت به اتحاد جماهیر شوروی خنجر بزند. این رویه ارتش سرخ شوروی را قادر ساخت تا تمامی تلاشهای خود را برای از بین بردن نازیسم به کار گیرد و اروپا را آزاد کند.»
رئیس جمهور روسیه در ادامه بیان اینکه «هنگامی که ژاپن خائنانه جنگ تجاوزکارانهای را علیه چین آغاز کرد، اتحاد جماهیر شوروی دست یاری به سوی مردم چین دراز کرد» و افزود: «خلبانان شوروی نیز شجاعانه در کنار برادران چینی خود جنگیدند. وظیفه مقدس ما این است که یاد و خاطره هموطنانمان را که میهنپرستی و شجاعت واقعی را نشان دادند، همه سختیها را تحمل کردند و دشمنان قدرتمند و بیرحم را شکست دادند، گرامی بداریم.»
حمایت از گسترش شورای امنیت
پوتین گفت روسیه و چین قاطعانه هرگونه تلاش برای تحریف تاریخ جنگ جهانی دوم را محکوم میکنند؛ به گفته او، «نتایج آن جنگ در منشور سازمان ملل و سایر اسناد بینالمللی گنجانده شده است. این اسناد غیرقابل نقض و غیرقابل تجدیدنظر هستند.»
وی در ادامه افزود: «روسیه و چین از اصلاحات سازمان ملل متحد حمایت میکنند تا اقتدار خود را به طور کامل احیا و واقعیتهای مدرن را منعکس کند. به طور خاص، ما از دموکراتیکتر کردن شورای امنیت با گنجاندن جنوب جهانی شامل کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین حمایت میکنیم. با این حال، هرگونه اصلاحاتی از این دست باید با نهایت دقت انجام شود.»
همکاریهای اقتصادی و تجاری
رئیس جمهور روسیه در ادامه مصاحبه با خبرگزاری شینهوا در مورد همکاریهای اقتصادی و تجاری گفت که روابط اقتصادی بین مسکو و پکن به سطح بیسابقهای رسیده است و خاطرنشان کرد از سال ۲۰۲۱، تجارت دوجانبه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا افزایش یافته است.
وی همچنین به این مساله اشاره کرد که از نظر حجم تجارت، چین با اختلاف زیاد شریک اصلی روسیه است. معاملات بین روسیه و چین تقریبا به طور کامل با روبل و یوآن انجام میشود.
پوتین ادامه داد، روسیه قاطعانه جایگاه خود را به عنوان صادرکننده اصلی نفت و گاز به چین حفظ میکند. دو طرف به تلاشهای مشترک خود برای کاهش موانع تجاری دوجانبه ادامه میدهند. در سالهای اخیر، صادرات محصولات گوشتی به چین نیز صورت گرفته است. همچنین صادرات محصولات غذایی و کشاورزی روسیه به چین نیز در جایگاه ویژهای قرار دارد.
وی ادامه داد: «حجم سرمایهگذاریهای دوجانبه در حال افزایش است و پروژههای مشترک بزرگی در بخشهای اولویتدار در حال اجرا هستند و دو کشور در حوزه صنعت همکاری نزدیکی دارند. روسیه یکی از بازارهای اولیه جهانی باری صادرات خودروهای چینی است. دو کشور در حال ایجاد تاسیسات زیرساختی و فناورهای پیشرفته هستند. همکاریهای اقتصادی، تجاری و صنعتی بین چین و روسیه کشور در زمینههای مختلف در حال پیشرفت است. مطمئنا در سفرهای بعدی چشماندازهای بیشتر برای همکاریهای سودمند متقابل و گامهای جدید برای افزایش آنها به نفع مردم روسیه و چین بحث خواهد شد.»
رئیس جمهور روسیه در بخش دیگری از مصاحبه خود با شینهوا افزود، نقشه راه همکاری روسیه و چین در زمینه تبادلات بین مردم و فرهنگها تا قبل از سال ۲۰۳۰، که شامل بیش از ۱۰۰ پروژه بزرگ است، به طور مداوم در حال اجرا است.
پوتین با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز سالهای فرهنگی روسیه و چین که در سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ برگزار شد، گفت که این برنامه غنی و متنوع با استقبال پرشوری در دو کشور روبرو شده است.
آموزش و تحصیل
پوتین با اشاره به اینکه فعالیتهای دانشگاهی و ارتباطات بین دانشگاههای روسیه و چین همچنان رو به افزایش است، گفت آموزش و علوم همچنان حوزههای نویدبخشی برای همکاری هستند. امروزه بیش از ۵۱۰۰۰ دانشجوی چینی در روسیه و ۲۱۰۰۰ دانشجوی روسی در چین مشغول به تحصیل هستند. همکاری در حوزههای علوم، فناوری و اختراعات و نوآوریها نیز بین دو کشور در حال گسترش است. همکاریهای ورزشی و تولیدات دیگر بین دو کشور رو به رشد هستند.
رئیس جمهور روسیه به شینهوا گفت: «گردشگری یکی دیگر از حوزههای مهم است که میخواهم به آن اشاره کنم. آمار و ارقام اینجا نویدبخش هستند. در سال ۲۰۲۴، سفرهای گردشگری متقابل یک و نیم برابر افزایش یافته و به ۲.۸ میلیون سفر رسیده است. دو طرف همچنین همکاریهایی را در زمینههایی مانند امور جوانان، رسانه و بایگانی توسعه دادهاند.»
اصول مربوط به سازمان همکاری شانگهای
چین ریاست دورهای سازمان همکاری شانگهای را برای سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ بر عهده دارد. در سال ۲۰۲۵، اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین برگزار میشود. پوتین ابراز امیدواری کرد که این اجلاس، نیروی محرکه جدید و قدرتمندی را به سازمان همکاری شانگهای تزریق، ظرفیت آن را برای پاسخگویی به چالشها و تهدیدهای معاصر تقویت کند و همبستگی را در فضای مشترک اوراسیا تحکیم بخشد.
وی گفت: «همه اینها به شکلگیری یک نظم جهانی چندقطبی عادلانهتر کمک خواهد کرد. اصول مربوط به سازمان همکاری شانگهای ساده اما قدرتمند هستند. یک تعهد قدرتمند به فلسفه تاسیس آن، گشودگی به همکاری برابر، عدم هدف قرار دادن اشخاص ثالث و احترام به ویژگیهای ملی و منحصر به فرد بودن هر ملت اصول این سازمان هستند. سازمان همکاری شانگهای بر اساس ارزش هایش شناخته میشود و در ایجاد و شکلگیری یک نظم جهانی چندقطبی، عادلانه و بر اساس قوانین بینالمللی با نقش همکاری مرکزی سازمان ملل مشارکت دارد.»
رئیس جمهور روسیه همچنین ادامه داد: «اصل اصلی این دیدگاه جهانی در ایجاد یک اوراسیا با ساختاری برابر و امنیت تفکیکناپذیر شامل همکاری تمامی کشورهای عضو است.»
پوتین با ابراز اطمینان از اینکه اجلاس تیانجین نقطه عطف مهمی در تاریخ سازمان همکاری شانگهای خواهد بود، گفت که طرف روسی کاملا از اولویتهای اعلام شده توسط ریاست جمهوری چین، که بر تحکیم سازمان همکاری شانگهای، تعمیق همکاری در همه زمینهها و افزایش نقش این سازمان در صحنه جهانی متمرکز است، حمایت میکند. به گفته او، مفهوم روسیه مبنی بر ایجاد یک فضای مشترک امنیتی برابر و غیرقابل تفکیک در اوراسیا، با ابتکار امنیت جهانی پیشنهادی شی جینپینگ، همخوانی نزدیکی دارد.
رئیس جمهور روسیه ادامه داد، تعامل بین مسکو و پکن در سازمان ملل متحد در سطح بیسابقهای قرار دارد که کاملا منعکسکننده روحیه مشارکت جامع و همکاری استراتژیک است. هر دو کشور اهمیت ویژهای برای گروه دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد، به عنوان سازوکاری حیاتی برای تحکیم جنوب جهانی قائل هستند. روسیه و چین از اصلاح سازمان ملل متحد حمایت میکنند تا اقتدار خود را به طور کامل بازیابد و واقعیتهای مدرن را منعکس کند.
پوتین به شینهوا گفت: «همکاری نزدیک بین مسکو و پکن، به شکل مثبتی بر کار انجمنهای اقتصادی پیشرو از جمله گروه ۲۰ و اپک تاثیر گذاشته است. دوستان آفریقای جنوبی ما در سال جاری میلادی ریاست گروه ۲۰ را بر عهده دارند. در نتیجه تلاشهای آنها، ما مشتاقانه منتظر تثبیت دستاوردهای کشورهای جنوب جهانی و ایجاد آنها به عنوان پایهای برای دموکراتیزه کردن روابط بینالملل هستیم. انتظار میرود ریاست چین در اپک در سال ۲۰۲۶، انگیزه تازهای به تعامل روسیه و چین ببخشد.»
تقویت بریکس برای مقابله با چالشهای جهانی
رئیس جمهور روسیه ادامه داد، مسکو از نزدیک با چین در بریکس نیز همکاری دارد. دو طرف ابتکارعملهایی را با هدف گسترش فرصتهای اقتصادی برای کشورهای عضو از جمله ایجاد پلتفورمهای مشترک همکاری در حوزههای استراتژیک ایجاد کردهاند. دو طرف توجه همچنین ویژهای به بسیج منابع بیشتر برای پروژههای زیرساختی حیاتی دارند و در تقویت توانایی بریکس برای مقابله با چالشهای جهانی، متحد هستند. دو کشور همچنین موضع مشترکی در مقابل تحریمهای تبعیضآمیز دارند که توسعه اجتماعی اقتصادی کشورهای عضو بریکس و جهان را به صورت گستردهتر تضعیف میکند.
پوتین ادامه داد، مسکو و پکن از ایجاد اصلاحات در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی حمایت میکنند. دو طرف این دیدگاه را دارند که یک سیستم مالی جدید باید بر اساس اصول شفافیت و برابری واقعی ساخته شود، سیستمی که بتواند دسترسی برابر و غیرتبعیضآمیز به ابزارهای خود را برای همه کشورها فراهم و جایگاه واقعی کشورهای عضو را در اقتصاد جهانی منعکس کند.
رئیس جمهور روسیه در بخش پایانی صحبت هایش با شینهوا افزود: «ما به دنبال پیشرفت به نفع تمام بشریت هستیم. من اطمینان دارم که روسیه و چین به همکاری خود برای رسیدن به این هدف والا ادامه خواهند داد و تلاشهای خود را برای تضمین رفاه ملتهای بزرگمان هماهنگ خواهند کرد.»
